Torna el Talarn Music Experience amb concerts de Maika Makovski, Els Pets i Clara Peya

TalarnEl Pallars Jussà tornarà a gaudir aquest juliol de les actuacions de primeres espases del mon de la música, gràcies a la represa del Talarn Music Experience. El festival arribarà a la cinquena edició i comptarà amb els concerts de Maika Makovski (9 de juliol), Els Pets (10 de juliol) i Clara Peya (11 de juliol). Una de les principals novetats d'enguany és que en comptes de fer-se a les mateixes instal·lacions de Lo Quiosc, l'establiment d'oci i gastronomia situat a la vora del pantà de Sant Antoni que organitza el certamen, es farà a l'aparcament, per poder complir amb les mesures de seguretat sanitàries a què obliga la pandèmia.

El promotor del festival, Ramon Mitjana, ha explicat que a la normativa no permet que la gent estigui dreta, com passava fins ara amb el festival, de manera que col·locaran l'escenari i unes 400 butaques a la zona de l'aparcament, mirant cap a l'aigua. Els vehicles, mentrestant, s'hauran d'estacionar una mica més avall, al costat de l'edifici CITA, que s'unirà amb la zona dels concerts a través d'un sistema de minibusos. A les instal·lacions de Lo Quiosc, mentrestant, hi faran un "village", on s'hi podrà menjar i beure, i on s'hi promocionaran productes del territori, entre els quals destaquen els mojitos de cassís, la cervesa d'oliva o els vins de la comarca, entre altres.

Mitjana ha deixat clar que tenien moltes ganes de reprendre el Talarn Musci Experience, després que la pandèmia els obligués a suspendre l'edició del 2020. "L'essència de Lo Quiosc són la música, la gastronomia i el territori", ha indicat, tot remarcant que des de l'establiment consideren el festival una part indissociable de la seva activitat.

Un dels objectius del festival és apropar al públic pallarès grans noms del panorama musical. L'altre és fer venir al Pallars Jussà a públic de fora per gaudir d'aquests concerts i que, de pas, "coneguin els productes que tenim aquí, que pernoctin als allotjaments de la comarca i, per tant, que el festival faci de pantalla de tots els atractius que tenim aquí", indica Mitjana.

De moment, aquest és un dels primers festivals d'estiu que han confirmat la represa a l'Alt Pirineu i Aran, després de l'aturada de l'any passat. Les entrades ja es poden adquirir a www.talarnmusicexperience.com.