La treballadora de l'Ajuntament de Tremp confinada dona negatiu al segon test de covid-19

La treballadora de l'Ajuntament de Tremp que portava gairebé una setmana aïllada en haver donat positiu en un primer test de covid-19 ha donat negatiu en la segona prova. Tal com ha avançat Pallars Digital i ha confirmat l' Ara Pirineus, tant aquesta treballadora com les altres sis persones que hi havien tingut contacte i s'havien hagut d'aïllar, podran tornar a la normalitat aquest dijous.

Justament, una de les persones que ha quedat confinada ha estat l'alcaldessa de Tremp, Maria Pilar Cases, que ha viscut amb alleugeriment el fet que el segon test de la treballadora hagi sortit negatiu. Cases ha explicat que des de Salut "ens han confirmat que ja podem començar a fer vida normal", i ha afegit que cap de les persones aïllades ha tingut símptomes al llarg d'aquests dies.

L'alcaldessa ha recordat que dijous de la setmana passada, quan es va tenir coneixement del positiu d'aquesta treballadora, es va decidir suspendre l'atenció al públic a l'Ajuntament, ja que justament l'havien d'oferir persones que hi havien tingut contacte. De cara a dilluns, es va reorganitzar la plantilla de manera que aquesta setmana ja s'ha pogut tornar a oferir el servei de forma presencial, amb sistema de cita prèvia.