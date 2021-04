Tremp començarà aquest mateix any les obres de l'Escola Municipal de Música

TrempL'Ajuntament de Tremp ha posat fil a l'agulla per acabar d'una vegada per totes l'Escola Municipal de Música. El consistori rebrà l'any que ve 250.000 euros a través del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC), però per no haver d'esperar fins aleshores, ha optat per agafar una part del romanent de tresoreria, ara que el govern espanyol ha autoritzar als ajuntaments a utilitzar-lo, per tal de poder començar les obres ja aquest mateix any.

L'alcaldessa de Tremp, Maria Pilar Cases, ha explicat que "si tot va bé, la setmana que ve ja tindrem el projecte, el traurem a licitació, l'adjudicarem i ja podran començar les obres". La idea, ha afegit, "és acabar tota l'escola, de dalt a baix, deixant les quatre plantes ja fetes". El cost total de l'obra serà d'entre 500.000 i 600.000 euros i, per poder disposar dels diners per començar-la ja aquest any, l'ajuntament ha fet una modificació del pressupost, que s'ha aprovat en el ple d'aquest dilluns. Aquest és un equipament llargament reivindicat i el seu acabament era una de les principals propostes electorals als darrers comicis municipals.

En aquesta modificació, també s'hi han inclòs altres qüestions, com ara l'adquisició d'una màquina escombradora, la construcció d'un nou pou a Tremp per garantir l'abastiment en cas d'avaries o l'arranjament del pas de Tercui i la Ribereta, que s'ha de netejar periòdicament dels residus que hi acumula el riu.

Crítiques de l'oposició

Compromís per Tremp, a l'oposició, no ha donat suport a aquesta modificació. La seva portaveu, Sílvia Romero, ha lamentat que, "ara que s'ha aconseguit que l'Estat ens deixi gastar els romanents, la primera modificació del pressupost que fa l'Ajuntament de Tremp sigui per eixugar deutes d'economia domèstica o per pagar les despeses que van tenir a l'hora de netejar les nevades, perquè no tenien cap partida al fons de contingència". En aquest sentit, ha afegit que "ens sembla que s'ha de ser més ambiciós i que aquests diners s'haurien d'aprofitar per fer obres que són més urgents i necessàries".

Incorporació d'una regidora

D'altra banda, en aquest ple també s'ha fet efectiva la presa de possessió de la nova regidora d'ERC, Anna Martínez Cortés, en substitució de la fins ara regidora Laura Soriano. Amb l'entrada de la nova edil hi ha hagut una redistribució de les regidories: Anna Martínez assumirà les regidories de comunicació i participació ciutadana i el regidor Leonardo Melgarejo assumirà, festes, joventut i educació.