Tremp fa un passeig per la mitologia grega gràcies al cicle Biblioteques amb DO

TrempL'Espai Cultural la Lira de Tremp ha acollit aquest dimecres al vespre la peça teatral 'Dionís nu', en el marc del cicle d'activitats Biblioteques amb DO. Tal com han explicat des de la biblioteca pública Maria Barbal de Tremp, es tracta d'una peça teatral que explica la vida del Déu Dionís des del seu naixement a la cuixa de Zeus, passant per la mort de Selema, la seva mare. Posteriorment s'ha posat èmfasi a la descoberta que Dionís fa del Vi, l'amor a Ariadna i els viatges del Déu a Àsia. Aquesta activitat és una peça teatral que a partir d'imatges pictòriques reflecteix aspectes de la vida quotidiana i grans celebracions del Déu Dionís i la Grècia clàssica. L'acte ha acabat amb un sorteig d'un lot de productes del Pallars i llibreries de col·lecció local.

L'activitat ha estat organitzada per la Biblioteca Pública Maria Barbal de Tremp, amb el patrocini del Servei de Biblioteques de la Generalitat. A més, també compta amb la col·laboració del programa Al teu gust, aliments del Pallars, que agrupa els productors agroalimentaris de la comarca. La iniciativa Biblioteques amb DO arriba enguany a la 9a edició i vol acostar la cultura del vi a les biblioteques públiques de Catalunya, un tret distintiu i autòcton amb el qual es vol subratllar l'arrelament de cada servei bibliotecari amb l'entorn al qual s'adreça.