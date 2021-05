Tremp retola locals buits del barri antic per millorar la imatge dels seus carrers

TrempL'Ajuntament de Tremp està desenvolupant un projecte de revitalització de les zones comercials de la ciutat. Tal com han explicat des del consistori, el principal objectiu d'aquesta iniciativa és facilitar la reactivació de locals en desús i, alhora, millorar la imatge d'aquests carrers i minimitzar l'impacte de la discontinuïtat comercial.

Aquesta setmana passada s'han incorporat al projecte dos nous locals al barri antic, un al carrer Peressall i l'altre al de Soldevila. Amb aquesta col·laboració, remarquen, "els propietaris contribueixen a fer més atractiva la zona i també aconsegueixen donar major visibilitat als seus locals i així augmentar les possibilitats de venda o lloguer".

La intervenció que s'hi ha dut a terme consisteix en una retolació en vinil a cada vitrina sobre dos productes agroalimentaris característics de Tremp i del Pallars: el codony i el corder. El disseny gràfic i els continguts d'aquests panells ha anat a càrrec de l'àrea de Promoció Econòmica de l'ajuntament, que ja està treballant en el contingut d'un tercer i en la recerca de més acords.

Tremp desenvolupa el projecte AMICC en el marc del programa Treball a les 7 comarques, del Servei d'Ocupació de Catalunya, com una prova pilot per a poder-la fer transferible també a altres municipis de la comarca, com la Pobla de Segur o Isona. D'ençà del 2019 ja ha realitzat altres intervencions en diversos locals, com la creació d'aparadors pop up a càrrec de comerciants en actiu, cursos d'aparadorisme i habilitació d'espais per a persones aturades o l'exposició de campanyes municipals d'interès general.

AMICC és l'acrònim dels eixos sobre els quals se sustenta aquest projecte: acció, atès que és necessari emprendre accions des de la cooperació i la implicació de diferents sectors públics i privats; millora i revitalització de l'entorn urbà; innovació, a l'hora de donar una resposta compartida i coordinada per afrontar problemes nous amb solucions noves; comerç que, com a agent clau en la cohesió social i econòmica del territori precisa el suport de l'administració; i convivència, perquè cal mantenir vives i agradables les àrees urbanes perquè siguin espai de convivència per a veïns i visitants.