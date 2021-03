La Vall de Boí es prepara per fer el ple per Setmana Santa

Erill la VallEl sector turístic de la Vall de Boí creu que farà el ple per Setmana Santa. Els hotelers i responsables d'allotjaments turístics que han decidit reobrir ara que ja no hi ha confinament comarcal, asseguren que fa dies que reben reserves i creuen que arribaran als dies forts de Setmana Santa al 100%.

Un d'ells és Xavier Soriano, responsable de l'hostal la Plaça, d'Erill la Vall, que assegura que "les previsions són molt bones, hi ha hagut moltes reserves i estem contents, ja que pensem que treballarem molt. Amb precaució, com hem fet sempre que hem pogut obrir, però contents de poder tornar a treballar". De fet, assegura que les reserves que estan rebent van més enllà de Setmana Santa, de manera que creu que "sembla que la cosa es torna a enfilar amb ganes".

Soriano admet que aquests mesos de tancament municipal i comarcal han estat durs. "Vam poder treballar per Nadal, després hem hagut de tancar i reservar provisions, però si ara podem tornar a treballar i l'estiu és bo, com sembla que serà, alguna cosa salvarem", ha indicat.

Per la seva banda, la tècnica del Patronat de Turisme de la Vall de Boí, Montse Senyís, apunta que "realment creiem que la Setmana Santa funcionarà bé, ja que des que es va fer l'obertura comarcal als grups bombolla hem començat a rebre moltes trucades i les empreses a tenir reserves". En aquest sentit, ha apuntat que "l'estació d'esquí de Boí Taüll encara estarà oberta i amb neu de qualitat, el conjunt romànic seguirà obert, ja que de fet mai s'ha tancat, tenim el parc natural...".

Senyís també és optimista perquè creu que "destins com la Vall de Boí tenim tot allò que necessita una persona que viu a la ciutat: espais oberts sense massificació, natura, patrimoni... i això ens fa pensar que rebrem a molta gent, respectant totes les mesures necessàries de seguretat sanitària, com sempre han fet les nostres empreses". De fet, creu que si no hi ha noves restriccions, un cop passada la Setmana Santa la vall tindrà ja una bona primavera a nivell d'ocupació.