La Vall Fosca vol recuperar fruiters antics

La Pobleta de BellveíMoltes zones del Pallars Jussà, i del Pirineu en general, havien estat anys enrere força riques en arbres fruiters. Un cultiu que es va anar perdent i que ara alguns territoris volen mirar de recuperar. De fet, al Pirineu ja fa anys que tècnics en fructicultura treballen en la recuperació d'espècies que s'estan perdent, però aquesta feina no té gaire sentit si la població no té interès a cultivar-les. Un d'aquests tècnics és Job Roig, que aquest cap de setmana ha ofert una jornada de formació a la Pobleta de Bellveí, a la Vall Fosca, organitzada per l'Ajuntament de la Torre de Capdella, i a la qual hi han assistit una quinzena de persones.

Justament, l'objectiu de l'activitat d'aquest cap de setmana s'emmarca en la voluntat de l'Ajuntament de la Torre de Capdella de recuperar les antigues varietats pròpies de la Vall Fosca. Roig, però, explica que "per arribar a aquesta recuperació calia començar pel principi: per l'empelt i per oferir quatre nocions bàsiques de poda a gent que no té cap coneixement de fructicultura, per tal que se'n puguin sortir els primers anys". Si aquesta primera part surt bé, afegeix, "de cara al futur podem complementar aquesta jornada amb una formació més específica d'arbres antics".

Si s'aconsegueix això, doncs, es podrà dur a la pràctica tota la feina teòrica que s'està desenvolupant amb la recuperació d'espècies en l'àmbit més tècnic. "Tot i que actualment hi ha diversos projectes de conservació de varietats antigues locals, tant aquí com en altres comarques del Pirineu, ens hem adonat que si no podem fomentar el cultiu d'aquestes varietats, tot l'esforç que estem fent els tècnics de fructicultura recuperant aquestes varietats s'acabarà perdent", remarca Roig, que afegeix que "cal crear una demanda, tant a nivell domèstic o familiar, com de restauració o d'algun projecte empresarial lligat a la fructicultura; en definitiva, donar eines a la gent perquè no s'acabin perdent les varietats".

De la quinzena d'assistents a aquesta primera jornada, la majoria han explicat que tenen finques amb antics arbres fruiters en desús -sobretot pomers, perers i moreres- i pocs o nuls coneixements en fructicultura. Un d'ells és el regidor de Cultura de la Torre de Capdella, Feliu Martí, que ha explicat que des del consistori s'ha volgut impulsar aquesta formació perquè "en aquesta vall i en aquest poble hi ha bastants arbres fruiters, sobretot pomeres, i hi són des de fa molts anys, però els arbres són vells i s'estan perdent, de manera que si podem aprendre a empeltar-los i conservar-los, els podrem recuperar i serà molt interessant".