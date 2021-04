Vielha e Mijaran apròve era 2au modificacion de credit deth pressupòst d'enguan

Vielha e MijaranAguest maitin, eth plen der Ajuntament de Vielha e Mijaran, amassat en session extraordinària, a aprovat era 2au modificacion de credit deth pressupòst municipau d'enguan, per valor de 4.295.000 €, qu'a compdat damb es vòts a favor d'Unitat d'Aran, e es vòts en contra dera oposicion de Convergéncia Aranesa e Aran-Amassa. D'aguesta modificacion, que compde damb mès de 3.000.000 € deth romanent de tresaureria, eth 70% se destinarà a realizar inversions pendent aguest ostiu, en òbres, reabilitacion de bastisses e ajudes economiques entà paliar part des efèctes dera pandémia deth covid-19.

Se reformarà era bastissa que se trape en carrèr Sarriulèra, numerò 12 (actuaument aucupat pera Oficina Tecnica e eth Centre Associatiu) en ua intervencion per valor d'1.2000.000 €, damb ua reforma complèta, en tot júnher es dus centres, plaçar-i ascensors e ajustar er equipament ara normativa vigenta. Ua actuacion fòrça de besonh, que servirà entà prebotjar era conservacion d'aguest patrimòni municipau. Atau madeish, s'amiarà a tèrme ua inversion importanta de mès de 700.000 € entà apariar carrèrs e trepadèrs de Vielha. En aguest sens, se destinaràn mès de 400.000 € en un plan de melhora des trepadèrs e 350.000 € entà melhorar es carrèrs que se trapen en casc antic, ath cant deth carrèr Major, en tot melhorar es hilats d'aigua e servici d'aigües lordes, en ua zòna a on hè mès de 50 ans que non s'auie hèt ua actuacion d'aguesta magnitud.

Ath dela i aurà ua inversion de mès de 500.000 € en Palai de Gèu entà apariar era problemática que i a ena estructura, que provoquèc eth sòn barrament temporau, e se contunhe en tot trabalhar ena redaccion d’un Plan Director d’actuacions entà aplicar sollucions definitives ena bastissa.

D'aute biais, se tornarà a hèr ua inversion fòrça importanta en ajudes economiques destinades a paliar es efèctes dera pandémia dera COVID-19, per un valor superior as 350.000€, damb ajudes a fòrça sectors: 100.000€ as PIMES, autonòms, comèrç, ostalaria e òci nocturn, ua subvencion de 15.000€ a Caritas entà ajudar as familhes mès vulnerables entà ajudar-les en pagament des loguèrs e subministraments, 20.000 € entà subvencionar part deth materiau escolar ena Escòla Garona, 10.000 € entàs libres der Institut d'Aran, 80.000 € entath plan d'aucupacion en ostiu que darà trabalh a fòrça gent, 75.000 € entà poder desvolopar es uarts urbans sociaus entà autoabasir as familhes, e enquia 60.000 € entà ajudes sociaus.

Tanben i aurà ua inversion esportiva importanta de mès de 200.000€ damb eth bastiment d'un Skate Park, ath cant deth Palai d'Espòrts, per valor de 120.000 € e eth Centre Polivalent exterior ath cant dera pista de pàdel, per valor de 108.000 €.

“Damb aguesta modificacion de credit poderam realizar enguan fòrça actuacions qu'èren de besonh, coma ei era melhora de carrèrs e bastisses que son en un estat maumerenc, atau coma seguir en tot aufrir fòrça ajudes economiques a diuèrsi sectors entà paliar es efèctes dera pandémia dera COVID-19”, comente eth baile de Vielha e Mijaran, Juan Antonio Serrano. En aguest sens, ahig que “damb mès de 350.000€, èm un des ajuntaments que mès ajudes sociaus balham ara ciutadania, en uns moments fòrça complicadi”.