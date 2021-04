Vilaller inaugura l'itinerari botànic del camí de l'Obago

VilallerVilaller ha inaugurat aquest dijous el projecte "Itinerari botànic camí de l'Obago", que conforma la part pràctica del treball de recerca realitzat per una alumna de segon de Batxillerat del Col·legi Episcopal de Lleida, Laura García Llorens. El projecte consta d'un conjunt de plafons amb informació sobre les espècies més representatives de la flora de la Vall de Barravés. Així, accedint als codis QR que hi ha en aquests plafons, es poden escoltar les audioguies en català, castellà, anglès i francès.

A banda, també s'ofereixen uns tríptics per fer una gimcana per poder trobar uns plafons amagats de deu animals. Des de l'Ajuntament de Vilaller han indicat que aquesta és "una activitat més que s'ofereix per poder gaudir i conèixer l'entorn natural, un atractiu pel turisme familiar, sostenible i saludable".