Vuit persones declararan aquest maig al jutjat de Vielha per la mort de l'ós Cachou

Vielha e MijaranFins a vuit persones estan citades aquest mes de maig per declarar al jutjat de Vielha per la mort de l'ós Cachou. Segons fonts judicials citades per l'ACN, es tracta d'investigats però també de testimonis i no es descarten més citacions judicials. Un dels primers a fer-ho és l'exconseller del Conselh Generau d'Aran i regidor de Les, José Antonio Boya, que declara aquest dimarts a petició pròpia. Cachou va ser trobat sense vida el 9 d'abril de 2020 i, segons l'autòpsia, va morir enverinat amb etilenglicol, una substància present al líquid anticongelant dels vehicles. Hi ha 6 persones investigades per un delicte contra la fauna. Un d'ells, un agent de Medi Ambient del Conselh Generau d'Aran està acusat també de revelació de secrets i prevaricació.