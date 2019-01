L'ANC llança la campanya del judici per denunciar la vulneració de drets i reclamar l'autodeterminació

L'ANC ha presentat aquest dijous la campanya del judici de l'1 d'octubre amb l'objectiu de denunciar la vulneració de drets fonamentals i reivindicar l'autodeterminació. L'entitat ha llançat un primer vídeo que es centrarà en la difusió nacional per tal de finançar una segona fase d'abast internacional. En aquest primer espot es fa un repàs de la lluita de drets (des de les sufragistes fins a la caiguda del mur de Berlín, passant pel moviment de drets civils a Estats Units i Ghandi a l'Índia) al llarg de la història i s'anima als ciutadans a mobilitzar-se per reclamar el dret a l'autodeterminació.

L'entitat ha assegurat que es tracta d'una "causa general" contra l'independentisme amb la voluntat d'"eliminar-lo" i que el rerefons és reclamar la república catalana. Des de l'ANC han avisat que el Tribunal Europeu de Drets Humans no resoldrà la qüestió de l'autodeterminació, però sí que creuen que denunciar la vulneració de drets fonamentals a fora "reforça" la causa de la independència.

La presidenta de l'entitat, Elisenda Paluzie, ha explicat que aquesta campanya es finançarà amb recursos propis, però que cal recollir més diners per tal d'impulsar les mobilitzacions i accions a les capitals europees. L'eslògan és 'Makeamove' per animar a la mobilització i "animar" a que les opinions públiques internacionals "se solidaritzin" amb la causa catalana.

Paluzie ha explicat que a banda de les manifestacions clàssiques, l'ANC està treballant amb altres accions de la lluita no-violenta i de no-cooperació, com és el cas de la campanya per boicotejar les empreses que van marxar de Catalunya després de l'1-O.

Mobilitzacions a Catalunya i a les capitals europees per a l'inici del judici

“Volem denunciar la causa general contra l’independentisme i ho volem fer arribar a totes les capitals europees”, ha dit el coordinador d’incidència internacional, que ha anunciat mobilitzacions a Madrid, al País Basc i a les capitals europees. Les accions, ha explicat l’entitat. El vicepresident de l’ANC, Pep Cruanyes, ha dit que el Suprem és un “tribunal d’excepció” i ha afirmat que s’han vulnerat drets fonamentals i la separació de poders.

Paluzie ha matisat que aquestes mobilitzacions a l'exterior no es faran de forma simultània sinó que es decidirà en funció del que decideixin les assemblees exteriors. A Madrid, en canvi, es busca fer-la el primer cap de setmana després que comenci el judici. "Les mobilitzacions a fora busquen la incidència en l'opinió pública europea", ha dit, i no tant "volum" de gent.

Concentracions el primer dia d'inici del procés judicial a Catalunya

D'altra banda, l'ANC ha explicat que impulsarà mobilitzacions a les capitals de vegueria a l'inici del judici, a més de d'altres accions que aniran en coordinació amb altres entitats.

El que sí que ha dit Paluzie també és que el moviment estigui "atent" a les xarxes socials per els convocatòries de cara el trasllat a Madrid. Això sí, ha descartat intentar impedir-lo, ja que ha afirmat que fer una acció així implicaria que el Govern està decidit a implementar la república. "Ja obrira les presons", ha dit, recordant que l'executiu va decidir no aplicar la llei de transitorietat jurídica l'octubre de l'any passat.

Cruanyes compara el judici amb el procés de Burgos del franquisme

“El judici és un acte de repressió política i nosaltres no normalitzarem aquest judici malgrat que intentaran que tingui aparença de legalitat”, ha dit el vicepresident de l'ANC, Pep Cruanyes. De fet, ho ha comparat amb el procés de Burgos dels anys 70, a les acaballes del franquisme. “És més greu el que es dona avui perquè teòricament estem en una societat democràtica”, ha afirmat.

Cruanyes ha afegit que el “judici polític” es demostra també quan hi ha dos expresidents de l’ANC processats per rebel·lió, en al·lusió a Jordi Sànchez i Carme Forcadell.

Coordinació amb altres entitats

Preguntada per la unitat d'acció de l'independentisme, Paluzie ha assegurat que hi ha reunions per coordinar les mobilitzacions. Tot i que ha admès, això sí, les diferències sobre el camí a seguir a partir d'ara. Ha remarcat que l'ANC manté l'aposta per la unilateralitat i que s'han de fer efectius els resultats del referèndum de l'1 d'octubre.