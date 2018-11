L'ANC facilitarà que els consumidors triïn empreses que no van participar en la "campanya de la por" contra Catalunya

L'ANC posa en marxa la campanya 'Consum estratègic', amb la qual busca que els ciutadans catalans modifiquin els seus hàbits de consum i optin per proveïdores "amb consciència social i nacional" i que no participessin en la "campanya de la por" contra Catalunya de finals del 2017, quan un elevat nombre d'empreses van traslladar la social o fiscal a altres punts de l'estat espanyol. En una primera fase de la campanya, l'entitat independentista obre un registre de "proveïdors estratègics" perquè les empreses de serveis "alternatives" que ho vulguin s'hi inscriguin, i en la segona l'ANC facilitarà el contacte entre els consumidors i aquestes companyies.

"S'ha pogut constatar que l'oligarquia espanyola, representada per algunes empreses de l'Íbex-35, les del BOE i les de la llotja del Bernabéu, ha donat suport a l'estratègia repressiva de l'Estat contra el poble català i els seus anhels de llibertat", contextualitza l'ANC en la seva nova campanya, que aquest dijous han presentat la presidenta de l'entitat, Elisenda Paluzie, i el coordinador de la comissió Fem República, d'on penja la iniciativa.

Paluzie ha volgut remarcar que la "intenció no és fer llistes sinó empoderar els consumidors perquè prenguin decisions sobre subministraments amb més informació". També enfortir un teixit comercial que respongui al lliure mercat i no a les ingerències polítiques, i que respecti el dret a decidir dels ciutadans de Catalunya". "També servirà per fer estudis econòmics sobre la independència de Catalunya", ha afegit la presidenta de l'ANC.

Al seu torn, Fernàndez ha assegurat que la campanya s'engloba dins d'un conjunt de propostes "orientades a posar en mans de la gent la capacitat de transformar la realitat i fer efectiva la República". El també vicepresident del Cercle Català de Negocis ha volgut aclarir que no es farà una "llista de bons i dolents" perquè l'ANC només farà una tasca de "corretja de transmissió" i no de "selecció". Tanmateix, Paluzie ha reconegut que hi haurà un procés de verificació per contrastar les dades que donin les companyies proveïdores. El contacte entre consumidor i empresa es farà a través de la web que l'entitat ha creat específicament per a la campanya.

Cooperativisme, medi ambient i llengua catalana

Els valors que l'ANC busca promoure estan vinculats amb el respecte al medi ambient, el cooperativisme, l'economia circular, la responsabilitat social, l'adopció de tecnologia 4.0 o el respecte i/o promoció de la llengua catalana. Uns atributs que les companyies que vulguin inscriure's al registre hauran d'acreditar –totalment o parcialment–. Els sectors interpel·lats són diversos: assegurances, banca, energia, gas, telefonia, grans superfícies, patronal i sindicat. Fernàndez ha explicat que en un apartat de la web hi haurà també una agenda d'actes i esdeveniments en els quals s'abordin qüestions com aquesta i on es pugui fer el canvi. De fet, ha destacat que aquesta proposta neix d'una demanda ciutadana que s'ha copsat arreu del territori.

Quan se li ha preguntat si una empresa que té l'origen fora del territori català pot formar part d'aquest registre, Paluzie ha assegurat que sí i ha subratllat que no es tracta de fer "nacionalisme econòmic", sinó d'"evitar la influència nefasta de les institucions de l'estat espanyol sobre l'economia". "L'objectiu és tenir una economia catalana lliure, oberta i autònoma", ha insistit la presidenta de l'ANC. Sobre si és imprescindible que les companyies utilitzin la llengua catalana, Paluzie ha reiterat que no és necessari que es donin totes les característiques.

La presidenta de l'ANC ha assegurat que de moment la iniciativa va orientada als consumidors particulars però ha admès que s'han plantejat traslladar aquesta idea a les administracions públiques. "Pot ser un tema rellevant a nivell de les eleccions municipals i dels compromisos que adoptin els partits als ajuntaments", ha afirmat Paluzie.