L'ANC anuncia que hi ha 41 candidats a les primàries independentistes de Barcelona per a les municipals

L'ANC ha anunciat aquest dimecres que ja hi ha 41 candidats a les primàries independentistes a Barcelona de cara a les eleccions municipals de l'any vinent. En roda de premsa a la seu de l'entitat, els organitzadors del procediment han presentat els aspirants i han fet una altra crida als partits a sumar-se a la iniciativa. "Hi ha marge encara per participar en un procés obert, transversal i unitari que sigui guanyador a la ciutat de Barcelona", ha anotat la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, que ha assegurat que si no es treballa per assolir una alcaldia independentista a al capital catalana no s'estarà "prioritzant la independència a curt termini".

Més contundent contra les formacions polítiques ha estat la portaveu de Primàries Barcelona, Anna Arqué, que ha subratllat que la iniciativa és una esmena a la "política envellida que promou l'endollisme i fomenta la xacra del clientelisme i el servilisme". Així, ha defensat que les primàries independentistes per escollir els candidats a les municipals representen una "nova cultura política". En la presentació els candidats han signat un document en el qual es comprometen a "treballar pel dret d'autodeterminació" i es declaren independentistes. També es comprometen a fer un "bon ús dels diners públics".

Entre els candidats, destaquen el filòsof Jordi Graupera o el regidor de Demòcrates de Catalunya a l'Ajuntament de Barcelona, Gerard Ardanuy, o el jurista Jordi Domingo, membre del comitè assessor del Fòrum Cívic i Social Constituent. Fins el 23 de novembre encara hi ha temps per sumar nous aspirants i, de fet, un dels que és a punt de fer el pas és Xavier Martínez-Gil, militant d'ERC que va intentar plantar cara a Ernest Maragall a les primàries dels republicans però que no va obtenir prou avals com per participar-hi. En el cas de Barcelona, que ja compta amb més de 20.000 votants inscrits, les eleccions tindran dues voltes: la primera serà el cap de setmana del 15 i 16 de desembre i la segona el del 22 i 23. En aquesta darrera votació hi haurà dues urnes: una en què s'escollirà el cap de llista i el segon, i en l'altra els 36 restants. El cap de llista, a més, podrà formar un equip de tres persones que independentment dels vots que tregui en segona volta ocuparan el tercer, cinquè i setè lloc de la llista.

30 municipis més, en procés

Paluzie també ha explicat que hi ha 30 municipis catalans més -sobretot concentrats a l'àrea metropolitana- que han constituït el comitè organitzador del procés de primàries. Preguntada pel grau d'implicació dels partits independentistes en aquestes localitats, la presidenta de l'ANC ha assegurat que "en molts s'està en converses avançades". "No puc anunciar acords tancats i concrets", ha admès Paluzie, que ha asseverat que s'està en una fase de "converses molt intenses". A Barcelona, ja és sabut que ni el PDECat, ni ERC i la CUP no se sumen al projecte.

Paluzie ha explicat que hi ha altres 12 municipis que es troben en la fase final del debat per constituir el comitè organitzador del procés de primàries. De moment, només a Argentona hi ha assegurada una candidatura única de totes les forces independentistes, per bé que no l'ha impulsat l'ANC.

L'ANC marca distàncies amb Òmnium

Preguntada per la campanya que va llençar aquest dimecres Òmnium que rebutja la judicialització de la política i aposta per una "negociació sincera per a una solució política real" per a Catalunya, Paluzie ha considerat que és bo "recalcar que hi ha molta gent contra la repressió", però ha advertit que l'ANC té la seva pròpia estratègia i que passa per lligar la causa política amb la causa antirepressiva. "La manera que tenim de rebutjar a repressió és mantenint alt i ferm el compromís amb la independència", ha anotat.