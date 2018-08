Paluzie fa autocrítica i creu que el 10-O l'ANC havia de "pressionar" al carrer perquè es declarés la independència

Autocrítica, però sense deixar de mirar endavant. Aquesta ha estat la tesi que els representants de les entitats sobiranistes han volgut transmetre a tot un auditori ple a vessar de la Universitat Catalana d'Estiu. Així, la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha retret el paper de l'ANC durant el 10 d'octubre i ha defensat que l'entitat sobiranista havia d'haver estat "pressionant al carrer" perquè el 10 d'octubre es declarés la independència. "L'ANC no estava al carrer pressionant perquè es declarés la independència, perquè estava dins l'estructura on es prenien les decisions", ha afirmat Paluzie en un acte que portava per títol 'Mobilització i política, àmbits enfrontats?'.

És precisament aquest paper de pressió fora de les institucions el que, per la presidenta de l'entitat sobiranista, ha de tenir l'Assemblea i els agents socials independentistes. Per Paluzie, les entitats sobiranistes han de ser capaces de "mantenir la independència respecte els partits polítics". "Si som capaços de mantenir la independència respecte els partits polítics, és quan podem fer rols de pressió i contribuir a llimar diferències entre partits", ha assegurat la líder de l'Assemblea.

Paluzie ha admès que l'independentisme no va ser capaç de "fer efectiva la República" al mes d'octubre, però ha assegurat que els partits polítics van aconseguir "renovar la majoria independentista" el 21-D en "condicions extremes". "Estem molt més amunt de quan vam començar. Ara, amb un coneixement més realista, hem de veure com escalem l'última part del cim, la més recta i dificultosa", ha explicat Paluzie.

A l'autocrítica de Paluzie, també s'hi ha afegit el portaveu d'Òmnium, Marcel Mauri. Concretament, ho ha fet sobre la "manca d'unitat" que s'ha vist en els últims mesos entre els diferents partits independentistes. "Si volem avançar, hem d'entomar tots els reptes que vinguin, perquè la unitat entre partits i institucions és imprescindible, sinó és impossible que puguem avançar", ha afirmat Mauri. Ara bé, el representant d'Òmnium ha assegurat que en aquesta unitat, "cada pota juga un rol i és important que es puguin desenvolupar en aquesta forma".

Convertir el judici del Procés en un "boomerang polític"

Elisenda Paluzie ha demanat que el judici "polític" contra els líders independentistes que està previst de cara a la tardor sigui "un boomerang polític" per internacionalitzar el Procés català. "Hem de fer una defensa política i un boomerang polític contra ells", ha afirmat. "Ho hem de convertir en un procés de Burgos i el que va suposar el franquisme agonitzant en aquell moment", ha afegit.

"No sabem quan generarem una segona oportunitat com la de l'1-O, però hem de tenir l'opinió pública favorable", ha explicat Paluzie, que ha reiterat que aquesta tardor és "molt important" la mobilització ciutadana que ha d'arribar al seu punt "àlgid" en el judici contra els líders independentistes. La presidenta de l'ANC ha assegurat que el judici, de tota manera, es guanyarà a Estrasburg. "Però això són 6 o 7 anys i no ens ho podem permetre, hem de ser independents abans", ha augurat.

En l'acte, Mauri també ha llegit una carta del president d'Òmnium, Jordi Cuixart, empresonat a Lledoners. Cuixart ha demanat que "contra la intolerància, la mentida i l'odi, cal més cultura, més coneixement i més paraula". El president d'Òmnium ha avisat que l'estat espanyol vol que l'independentisme estigui "callat", però que "tanmateix, la remor persisteix", en al·lusió al lema de la UCE d'aquest any.

"Els hem de deixar de plorar, els hem de reivindicar", ha demanat Mauri, en referència als presos polítics tancats a Lledoners, perquè considera que el fet que hi hagi presos polítics "no és un símbol de derrota, sinó d'avançar" en el camí cap a la República. Per això, ha esperonat a l'independentisme a tornar-se a mobilitzar aquesta tardor. "Hem d'aprofitar el judici per explicar als veïns quina situació es viu al país. Hem d'explicar a tothom que hi haurà un judici, en què no hi haurà justícia", ha explicat Mauri.

L'ANC prepara actes descentralitzats per l'1-O

L'ANC prepara tota una sèrie d'actes arreu del territori català per commemorar el primer aniversari del referèndum de l'1 d'octubre. Així ho ha explicat Elisenda Paluzie, abans de participar l'acte de la Universitat Catalana d'Estiu. En aquest sentit, Paluzie ha explicat que seran actes totalment descentralitzats. "És semblant a com va ser el referèndum de l'1-O, en què es va mobilitzar tothom de forma descentralitzada. Hi haurà molts tipus de mobilització, diversa i diferent", ha detallat la presidenta de l'ANC.

Així, Paluzie ha explicat que hi ha assemblees territorials de l'Assemblea que ja estan preparant actes per aquest proper 1 d'octubre i ha posat l'exemple la de l'Empordà. La presidenta de l'entitat ha especificat que hi haurà "un dia que tothom anirà a Garrigàs, un municipi en què hi va haver una càrrega molt forta de la policia espanyola i el dia 1 d'octubre, cadascú anirà al seu col·legi electoral".

Amb tot, Paluzie ha explicat que encara s'estan acabant de perfilar tots els detalls, però ha reiterat que no serà una "cosa dirigida". L'Assemblea, a més, posarà a disposició de la ciutadania un web on hi haurà recollits tots els actes "independentment de qui ho organitzi i convoqui". Paluzie ha explicat que l'ANC està preparant tots els actes de forma independent i sense coordinació amb el Govern. Per la seva banda, el portaveu d'Òmnium, Marcel Mauri, no ha especificat les accions que estan preparant, però ha descartat una mobilització com la de l'11 de setembre.