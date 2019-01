L'advocacia catalana demanarà al TS acreditar 12 advocats observadors en el judici per l'1-O

260x366 L'advocacia catalana demanarà al TS acreditar a 12 advocats observadors en el judici de l'1-O L'advocacia catalana demanarà al TS acreditar a 12 advocats observadors en el judici de l'1-O

El Consell de l'Advocacia Catalana (Cicac), format pels 14 degans dels col·legis d'advocats catalans, demanarà al Tribunal Suprem, a iniciativa de la Comissió de Drets Humans, que acrediti 12 advocats catalans com a observadors –quatre titulars i 8 suplents– per seguir des de la sala el judici als encausats pel procés sobiranista. En una entrevista a Europa Press, el president del Cicac, Ignasi Puig, ha puntualitzat que el Consell només actua per vehicular la sol·licitud feta per advocats de diferents col·legis, que han mostrat al Consell el seu interès per assistir al judici.

"El que volem assegurar és la màxima transparència d'aquest judici, i per assegurar aquesta màxima transparència entenem que l'advocacia catalana hi ha de ser present, perquè les persones acusades són catalanes, i que els advocats que intervenen en defensa d'aquestes persones són catalans", ha argumentat Puig. El també degà del Col·legi d'Advocats de Terrassa ha posat èmfasi en el fet que en cap moment qüestionen la independència de la justícia espanyola i ha subratllat que "no és una decisió política de l'advocacia catalana, és una decisió de defensa de l'estat de dret i de defensa de la defensa".

La proposta va sorgir de les comissions de drets humans de diferents col·legis d'advocats catalans, que la van elevar al ple del Consell a través de la comissió de drets humans del Cicac, i que va ser aprovada el 19 de novembre passat, durant l'anterior mandat, amb l'expresident Julio J. Naveira. Després d'aprovar la proposta, en el ple del Consell del 27 de desembre –quan va ser designat Puig com a president–, es va determinar que aquests lletrats seleccionats haurien de remetre un informe jurídic al final del judici al Cicac, no podrien fer declaracions en nom del Consell i haurien de sufragar-se ells mateixos els costos. El Consell està ara a l'espera que la comissió de drets humans proposi els noms dels advocats interessats a acudir al judici i llavors escollirà els 12 observadors i demanarà formalment una reserva de places a l'alt tribunal.

Puig ha valorat que el judici, que previsiblement començarà pels volts del 5 de febrer, "és el judici més important que afronta la democràcia espanyola des de la Transició". Segons la seva opinió, el Tribunal Suprem "ha de donar transparència a tot el judici perquè no hi hagi cap taca, cap ombra, de la independència judicial que ha de tenir l'alt tribunal". Després que la fiscal general de l'Estat, María José Segarra, veiés innecessària la presència d'observadors perquè el judici es retransmetrà en directe, Puig ha subratllat que "la presència física en un lloc és determinant per veure i observar que aquesta transparència es doni".