Albert Rivera o Alberto Carlos Rivera? Cs atribueix a un error el canvi de nom en les llistes del 28-A

Albert Rivera Díaz ha passat a ser, almenys de forma temporal, Alberto Carlos Rivera Díaz. Aquest és el nom que figura en la llista per Madrid que s'han publicat al 'Butlletí Oficial de l'Estat' (BOE). Fins ara, sempre havia estat Albert, també en període electoral i, segons Ciutadans, ho tornarà a ser quan la Junta Electoral esmeni "l'error".

"És un error. S'ha traslladat a la Junta Electoral la modificació i, en principi, no hi ha problema", han explicat fonts de Cs a l'agència Efe. Les candidatures que s'han publicat aquest dimecres són temporals. Les definitives es publicaran al BOE dimarts de la setmana que ve. Alberto Carlos és el nom que figura al DNI del president de Ciutadans, però mai ha tingut problema perquè a les paperetes electorals se l'identifiqués com a Albert.