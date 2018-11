Albiach retreu al Govern que no doni xifres dels pressupostos i veu versions "contradictòries" en fiscalitat

La presidenta del grup CatECP, Jéssica Albiach, ha retret al Govern que en la reunió d'aquest dijous no donés les xifres dels pressupostos de l'any que ve i que no se'ls donés cap document. En entrevistes a Catalunya Ràdio i a 'Els Matins' de TV3, Albiach també ha assenyalat les "declaracions contradictòries" entre els partits del Govern sobre fiscalitat. Segons ha explicat, Aragonès els va traslladar que no tancava la porta a canvis fiscals tot i que la seva proposta de moment no ho contemplava.

I ha contraposat aquestes afirmacions amb la negativa rotunda del PDeCAT. Albiach ha reiterat que les tres vies per augmentar ingressos són "imprescindibles": pressupostos de l'Estat, reforma fiscal i lluita contra el frau. I ha calculat que la seva proposta d'augmentar l'IRPF per a les rendes altes suposaria recaptar 150 MEUR més.

La presidenta de CatECP considera que les posicions dels comuns i del Govern estan "molt lluny" no només pel que fa a la inversió sinó que també és una qüestió de model. Albiach creu que la reunió d'aquest dijous va ser "precipitada" perquè el Govern encara no tenia definides les partides per departaments i ha confiat que l'executiu català faci els deures de cara a la pròxima trobada. El primer que han de fer, segons Albiach, és posar-se d'acord internament sobre el tema de la fiscalitat i ha assenyalat que hi ha "declaracions contradictòries" en aquest àmbit.



En la reunió d'ahir, segons Albiach, no es va parlar de concrecions ni de números i ha assegurat que en van sortir decebuts. "Vam sortir sense cap document, sense números i parlant només de les nostres propostes", ha resumit tot recordant que uns dies abans el seu grup va fer públic un document amb les seves 10 prioritats de cara a la negociació. D'altra banda, ha retret al Govern que mentre públicament diu que no donarà suport als pressupostos de l'Estat alhora inclogui en els pressupostos 350 MEUR per a infraestructures i Mossos que vindrien de l'Estat. "Si no s'aproven els pressupostos generals de l'Estat, aquests recursos no vindran. Per un costat diuen que no i per l'altre fan els comptes amb una part d'aquests diners", ha lamentat.

L'acord principal de la reunió d'ahir no ha passat d'emplaçar-se a una segona trobada. En la pròxima reunió amb els comuns, el Govern s'ha compromès a presentar una estimació de l'impacte d'una pujada d'impostos. Catalunya en Comú - Podem insisteix que incrementar l'IRPF per a les rendes altes i també l'impost de successions és clau per assumir una despesa social que acabi amb les retallades que ja fa vuit anys que s'arrosseguen.

"La reunió ha funcionat satisfactòriament. El to i la predisposició dels comuns per seure a parlar de pressupostos és una bona notícia", va valorar el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, després de dues hores i mitja de reunió. Aragonès va subratllar que veu "acords parcials" en 9 de les 10 propostes que fan els comuns. "Sortim bastant decebuts. Continuem sense saber quina és l'orientació dels pressupostos. En fem una valoració negativa i pessimista", va dir pocs minuts després la presidenta del grup parlamentari dels comuns.