Albiol acusa Puigdemont de buscar excuses per evitar un cara a cara

A Barcelona, a Brussel·les o on sigui. El líder del PPC, Xavier Garcia Albiol, insisteix en la voluntat de fer un debat cara a cara amb el candidat de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, abans del 21 de desembre. "Que no busqui excuses i que dongui la cara", ha exclamat el candidat popular després que s'hagi avançat una part de l'entrevista que TV3 emetrà aquesta nit, en la qual el president de la Generalitat destituït posa com a condició que l'acarament sigui a Barcelona. "Sap perfectament que no depèn de mi que pugui venir", ha reblat Albiol, que ha assegurat que està disposat a desplaçar-se fins a la capital belga per encarar-se a Puigdemont. Tot plegat perquè, segons defensa, cal un debat electoral on es contraposin els projectes d'ambdós: el dels populars per cosir les ferides del procés i el dels independentistes que representa seguir en el mateix camí sense sortida dels darrers anys. "Els embolics i els comptes pendents que tingui amb la justícia són el seu problema, ja se'ls resoldrà", ha recalcat el popular. Albiol ha fet aquestes declaracions a Sant Joan Despí (Baix Llobregat) en un acte amb motiu del Dia internacional contra la violència vers les dones. El candidat ha aprofitat la trobada per defensar que els llaços al pit s'utilitzin per solidaritzar-se amb causes legítimes com aquesta, i no per donar suport als qui s'han saltat la llei. A l'acte també hi ha participat la Ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, i el vicesecretari de política social i sectorial del PP, Javier Maroto. Tots ells han reclamat l'implicació de tota la societat per acabar amb la xacra de la violència masclista i han reivindicat la feina feta pel govern de Mariano Rajoy en aquest camp.