"Alcem-nos": l'esquerra independentista es prepara per "paralitzar el país" el primer dia del judici del Procés

L'esquerra independentista ha anunciat aquest dimarts l'inici d'una campanya contra els judicis del Procés que buscarà la mobilització permanent als carrers. "Aquesta causa no només afecta líders independentistes sinó també militants i activistes sindicals i socials del país", ha afirmat el diputat de la CUP, Carles Riera. La campanya, que porta per lema "Alcem-nos; aturem-ho tot", pretén precisament paralitzar el país des de l'inici dels judicis. "No volem esperar a les sentències", ha insistit el diputat.



"La nostra línia de defensa és una acusació a l'Estat i una reivindicació del que vam fer", ha advertit Riera: "Ho vam fer i hi tornarem per defensar el dret a l'autodeterminació i a la independència". La campanya, que es presentarà el 19 de desembre en un acte a Barcelona al Teatre Poliorama, vol ser una "impugnació de l'Estat": "9 presos polítics, 9 persones a l'exili, 22 persones investigades, 214 anys de presó, 712 alcaldies investigades i més d'un miler de persones investigades o encausades", ha enumerat Riera: "Volem que sigui un 'boomerang' democràtic i es converteixi en un judici a l'Estat".



El diputat ha insistit que la campanya posarà "l'esforç i l'èmfasi en el treball mobilització", que, tot i que sense donar-ne detalls, ha dit que també es projectarà a l'exterior, ja que es buscaran "aliances internacionals". D'altra banda, Riera ha negat que la campanya formi part de les mobilitzacions que es produiran el dia 21 de desembre (anunciades pels CDR) contra la celebració d'un consell de ministres a Barcelona: "Van molt més enllà de la mateixa esquerra independentista", ha dit, tot i que en aquestes mobilitzacions l'esquerra independentista hi estarà també "plenament implicada".



Riera ha insistit a mantenir les tesis de la CUP a favor de la unilateralitat, malgrat el distanciament de la resta de partits independentistes (JxCat, el PDECat i ERC), que ahir es van desmarcar de les protestes dels CDR del cap de setmana i han refredat la seva actitud respecte a les seves accions. "Assumim la nostra responsabilitat i el nostre compromís de passar a l'acció i fer-ho en aquests termes", ha sentenciat: "El camí, avui, passa per aturar-ho tot".



En roda de premsa, Riera ha evitat posicionar-se sobre la via eslovena que en els últims dies ha tensionat el debat polític (el president Quim Torra la va reivindicar en un acte i després els partits independentistes van matisar les seves paraules), i ha insistit que els referents de la seva campanya són les mobilitzacions massives del 3 d'octubres i el 8 de novembre de l'any passat, tot i que, al mateix temps, ha advertit que la via unilateral requereix "sacrificis".