Alemanya refusa reformar les euroordres per afavorir les extradicions

El portaveu del ministeri de Justícia, Maximilian Kall, també ha rebutjat la necessitat d'una reforma de l'ordre europea de detenció i entrega que elimini el principi de doble incriminació perquè hi hagi un major automatisme. "L'eina de l'ordre de detenció europea ha funcionat, és dret europeu, només es podria canviar en l'àmbit de les institucions europees i no hi ha motiu per intentar canviar-la", ha manifestat Kall. El govern alemany ha insistit avui que el cas de Carles Puigdemont està exclusivament en mans de la justícia i considera que la decisió de l'Audiència Territorial de Schleswig-Holstein de descartar l'extradició per rebel·lió no afecta les relacions amb Espanya.

El portaveu d'Exteriors, Rainer Breul, ha assenyalat que es tracta d'un cas de cooperació entre els òrgans de justícia dels dos països i en què els dos governs estan al marge. "No veig que el cas representi una càrrega, els tribunals confien els uns en els altres i cooperen entre si i això és una cosa que no ha de ser flanquejat per contactes polítics", ha afegit el dirigent de la CDU, que confia que els diputats del Parlament siguin capaços de designar aviat un nou Govern dins de la Constitució que pugui trobar una solució al conflicte amb l'executiu espanyol.

"No hi ha res de nou que es pugui dir sobre el tema, es tracta d'un cas que està en mans de la justícia i que no afecta les relacions entre els dos governs", ha corroborat en roda de premsa la viceportaveu de l'executiu alemany, Ulrike Demmer. Demmer ha insistit que el govern d'Angela Merkel segueix convençut que el conflicte català s'ha de resoldre d'acord amb la Constitució i les lleis espanyoles.

Des de l'oposició, el partit de L'Esquerra ha qualificat la resolució judicial de triomf de l'estat de dret i de "bufetada" als governs d'Angela Merkel i Mariano Rajoy. El portaveu de política europea del grup parlamentari d'aquesta formació, Andrej Hunko, que el passat cap de setmana va participar en una marxa a Berlín per demanar la llibertat de Puigdemont, no ha amagat la seva satisfacció per la decisió adoptada per la justícia alemanya. "La decisió de l'Audiència Territorial és un triomf de l'estat de Dret i una bufetada per a Madrid i Berlín", ha manifestat en un comunicat el diputat. "El que la persecució de polítics catalans per part de Madrid s'estigui fent amb el càrrec predemocràtic de rebel·lió és una cosa que ha quedat ara constatat judicialment", ha assegurat.