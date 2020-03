Alfred Bosch dimiteix pel cas d'assetjament sexual a la conselleria d'Exteriors

En només unes hores la situació a la conselleria d’Exteriors s’havia tornat “insostenible”. Diumenge Alfred Bosch no es plantejava dimitir i ERC considerava que el cessament del cap de gabinet del conseller el 24 de gener era, de moment, suficient. Però diumenge encara no havia transcendit que el motiu d’aquell cessament eren els indicis d’assetjament sexual de la mà dreta de Bosch, Carles Garcias, a moltes dones del departament. La informació publicada per l’ARA ha fet “insostenible”, en paraules del mateix Alfred Bosch, que el conseller es mantingui en el càrrec i, tot i que al matí el partit havia fet pinya amb ell, al vespre, a la seu d’Esquerra i no pas a la de la conselleria, el conseller Bosch anunciava que dimitia.

“Faig més servei marxant que quedant-me”, deia l’encara titular del departament d’Exteriors en una compareixença sense preguntes. “He intentat resoldre un cas de presumptes assetjaments de la millor manera que he cregut. Ho he fet des de la lleialtat a ERC i amb la lleialtat d’ERC”, va remarcar, tot i reconèixer que no havia estat a l’altura. “Segurament no ho he sabut fer prou bé, ni prou ràpid”, va afegir. I, com ja havia fet en un comunicat enviat després de la publicació de l’article de l’ARA, demanava disculpes a les víctimes, tot i que ara sí que assumia que ell havia de fer un pas al costat. “Em sap molt de greu per la indefensió de les dones que han estat víctimes. Em toca assumir tota la responsabilitat”, va assegurar.

Bosch deixa vacant una plaça al consell executiu però també a la taula de diàleg amb el govern espanyol, ja que ell era l’únic dels consellers republicans escollits per seure amb els ministres triats pel president espanyol, Pedro Sánchez. Se’l va elegir mentre hi havia engegada una investigació interna que encara continua al partit i que, a més de Garcias, també qüestiona el paper del conseller per resoldre els casos d’assetjament, segons confirmen diverses fonts a aquest diari.

Ahir, al costat del conseller, era la secretària general adjunta i portaveu d’ERC, Marta Vilalta, la que defensava l’acció “contundent” del partit respecte als casos “masclistes o d’assetjament sexual”. “Som autoexigents, com creiem que cal ser”, va insistir. Ja fa un mes i mig que Garcias va ser cessat, però Bosch no ha fet el pas de dimitir fins que l’afer ha sigut publicat per l’ARA. Segons diverses fonts consultades per aquest diari, el paper de Vilalta ha estat important perquè Esquerra hagi acabat convidant Bosch a plegar. Malgrat això, era ella mateixa la que al matí justificava que tant ERC com el conseller havien actuat correctament. “Cessar-lo és la mesura més definitiva”, va dir en referència a Garcias. No va entrar en el fet que Bosch intentés recol·locar-lo com a director general i es va limitar a posar el focus en “el que ha acabat passant”.

Reunió urgent a Palau

El cas de l’excap de gabinet del conseller va transcendir de seguida de l’àmbit d’Exteriors. A primera hora del matí el president de la Generalitat, Quim Torra, va convocar Bosch per demanar-li explicacions i, segons fonts del Govern, li va reclamar que fes una reflexió sobre la seva continuïtat al capdavant del departament. En la trobada, el cap de l’executiu català també li va retreure que no s’hagués activat en cap moment el protocol de la Generalitat pels casos d’assetjament a l’administració i, arran d’això, el va informar de l’inici d’una inspecció de serveis de personal de Funció Pública per aclarir els fets. Hores després de la trobada, Bosch va activar el protocol que, des del 2015, s’ha impulsat més d’una vintena de vegades. Tanmateix, pel que fa a Garcias, fonts del departament de Polítiques Digitals -competent en aquest àmbit- lamentaven ahir que es faci ara, ja que un cop cessat el cap de gabinet és difícil que la via administrativa tingui recorregut (una altra cosa seria la penal).

Públicament, el conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, va criticar en una piulada a Twitter que Bosch no l’hagués informat de la situació, i recordava que els departaments estan obligats a fer-ho perquè s’activi el protocol i a “prendre mesures cautelars que protegeixin la víctima”.

Però ahir els contactes entre socis de govern no es van acabar aquí. Després de la roda de premsa d’ERC del migdia, en què d’entrada van avalar l’actuació del conseller, Torra i el vicepresident, Pere Aragonès, van mantenir una reunió. Una de les qüestions que van posar sobre la taula és la continuïtat de Bosch, que al matí s’havia disculpat a través d’un comunicat “pel dolor que hagi pogut provocar”. Segons fonts governamentals, Torra va traslladar a Aragonès que el conseller havia de dimitir. Des de l’entorn del vicepresident, però, asseguren que la decisió ja s’havia pres al matí malgrat que el partit havia fet costat públicament al titular d’Exteriors.

La dimissió també va arribar ahir després que diversos partits reclamessin explicacions al conseller. El punt en comú no només va ser lamentar els fets sinó també criticar que, des del seu punt de vista, ni la conselleria ni el partit republicà havien fet prou des que van saber els fets protagonitzats per l’excap de gabinet de Bosch. La portaveu adjunta de JxCat, Gemma Geis, va retreure a Exteriors que no hagués començat el protocol de la Generalitat: “És gravíssim”. La diputada Aurora Madaula també va piular preguntant-se “per què no es va aplicar el protocol” i “per què no hi ha denúncia als Mossos”.

Al seu torn, la portaveu del PSC, Eva Granados, també va lamentar que no s’hagi aplicat el protocol de la Generalitat i va anunciar que si el conseller no compareixia a petició pròpia al Parlament, els socialistes ho exigirien de manera immediata a la cambra catalana. També es van posicionar els comuns. El seu portaveu i diputat al Congrés, Joan Mena, va demanar que s’investigui el cas i va proposar “un gran acord entre totes les forces polítiques” i “un gran compromís per expulsar el masclisme de totes les institucions i de totes les forces democràtiques d’aquest país”. De fet, Mena va admetre que la seva formació encara no disposa d’un protocol per aquest tipus de situacions, però es va comprometre a elaborar-lo properament.

La investigació al partit continua

Amb el conseller dimitit i el seu excap de gabinet cessat pels casos d’assetjament sexual al departament, la investigació interna engegada al partit - compliance - continua en marxa. L’expedient intern a ERC es va iniciar formalment al gener arran de la denúncia que trasllada la diputada tarragonina Raquel Sans, vice secretària general de Dones d’ERC. Fonts de la formació asseguren que estarà enllestida a finals d’aquest mes i no es descarta -segons va dir la mateixa Vilalta ahir en roda de premsa- que es puguin prendre altres mesures. Aquest cas, doncs, no està tancat i la ferida dins el departament d’Exteriors tampoc arran dels fets dels últims mesos.