Álvarez de Toledo defensa un sistema de finançament autonòmic basat en la renda per càpita

Cayetana Álvarez de Toledo ha defensat una reforma del sistema de finançament autonòmic que superi la divisió territorial i que es basi en la renda per càpita de cada ciutadà. "Que la gent pagui per les seves rendes, que els impostos es paguin en funció de la renda de cada ciutadà", ha explicat la candidata popular. "I que s’eviti –ha dit– el sudoku que hi ha ara". En una entrevista a Catalunya Ràdio, Álvarez de Toledo ha defensat aquest sistema en detriment de l'actual, basat en el PIB de cada territori.

En el programa electoral del PP, l'única referència que hi ha a la reforma del sistema de finançament és tirar endavant un model que es basi en "els principis d'igualtat, equitat, transparència i corresponsabilitat fiscal". "Més llibertat i menys fronteres", ha afirmat la candidata popular, que també s'ha mostrat convençuda que a la llarga també s'eliminaran els "privilegis fiscals" del País Basc –en referència al concert econòmic– a través de la legislació de la Unió Europa.

Aquesta opinió contrasta amb la que va expressar fa poques setmanes l'assessor econòmic de Pablo Casado, Daniel Lacalle, que va defensar l'extensió del sistema de finançament aplicat al País Basc a la resta de comunitats autònomes. Així, en una entrevista al diari 'El Mundo', Lacalle ho va presentar com una "solució bona per vertebrar un estat de les autonomies en què es conjugui la responsabilitat fiscal amb l'autonomia".

D'altra banda, Álvarez de Toledo ha reiterat que el seu partit promet una "revolució fiscal" amb una baixada de tots els impostos, com l’IRPF i el de societats, i la supressió dels de successions, patrimoni i donacions. La candidata, però, no ha sabut dir si el PP també modificaria l’IVA. "Entenc que no el tocaríem, però no soc la responsable econòmica i no sé els últims canvis", ha admès.