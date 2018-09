Amics i familiars de Forcadell reclamen la seva llibertat en un acte a Sabadell

La plataforma Free Forcadell ha reclamat aquest dissabte l’alliberament de l’expresidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, amb un acte i concert solidari a la seva ciutat, Sabadell. Hi han participat músics, amics i familiars de Forcadell, entre ells el seu marit, Bernat Pegueroles, i també representants institucionals com el president del Parlament, Roger Torrent, o l’alcalde de Sabadell, Maties Serracant, entre altres. També hi han intervingut el vicepresident d’Òmnium Cultural, Marcel Mauri, exdiputats del Parlament i el diputat d’ERC al Congrés Gabriel Rufián, entre altres. Centenars de persones s’han aplegat a la plaça del Doctor Robert per participar en aquest acte reivindicatiu.

En el decurs de l’acte s’han alternat les actuacions musicals d’artistes amb múltiples parlaments que, més enllà de reclamar la llibertat de Carme Forcadell, han recordat la seva trajectòria política i el seu arrelament a la ciutat de Sabadell. En l’apartat musical s’han sumat a l’acte artistes com Pau Alabajos, Gemma Humet, Animal, Lu Rois, Gerard Quintana i Josep Thió o la Companyia Elèctrica Dharma.



Diversos regidors de la ciutat, com l’exalcalde i actual delegat de la Generalitat a Barcelona, Juli Fernández, o el mateix alcalde, Maties Serracant, han intervingut glossant la figura de Forcadell i reclamant, una vegada més, la seva sortida de la presó. “La llibertat de la Carme també és la nostra llibertat com a poble, i no serem lliures fins que la Carme sigui lliure”, ha afirmat. Serracant ha defensat que “el que va fer “ la presidenta del Parlament en els polèmics plens del setembre i l'octubre del 2017 va ser “exercir lliurement les seves funcions, les pròpies del Parlament, que és allà on s’ha de poder parlar de tot”, una idea que han repetit diversos oradors durant l’acte.



El vicepresident d’Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha recordat Forcadell, però també la figura de la desapareguda Muriel Casals, també sabadellenca i que va presidir l’entitat cultural. “La Muriel i la Carme són dues dones que van demostrar que aquest país, si volia, podia ser capaç de fer-ho tot. Amb elles vam imaginar aquest futur que sabem que encara no ha arribat en plenitud, però que el tenim a tocar si entre tots i totes seguim avançant”, ha valorat.



Mauri també ha recordat la figura de Jordi Cuixart, president d’Òmnium Cultural, també sabadellenc i també empresonat la tardor passada. Des de la presó Cuixart ha escrit un missatge de suport a Forcadell, que Mauri ha traslladat als presents.



Al seu torn, la membre del secretariat de l’ANC Elisenda Romeu ha conclòs el seu parlament amb un missatge adreçat al Govern i els partits polítics independentistes, als quals ha demanat “valentia” i que “treballin pel país” més enllà de sigles polítiques. “Només si anem tots junts aconseguirem el nostre objectiu: treballeu per aconseguir la independència i construir la República Catalana. Els nostres exiliats s’ho mereixen, no els traïu”, ha exigit.



L’acte a favor de Carme Forcadell s’allargarà encara fins a mitjanit, amb més concerts i parlaments, entre els quals destaca el del president del Parlament, Roger Torrent, i el del marit de Forcadell, Bernat Pegueroles.