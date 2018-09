DIRECTE: Paluzie anuncia que hi ha 200.000 inscrits per la manifestació de la Diada

Antoni Bassas entrevista la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, quan falta una setmana per a la manifestació de la Diada. A hores d'ara hi ha unes 200.000 persones inscrites a la mobilització que tindrà lloc dimarts que ve a l'avinguda Diagonal, que sota el lema "Fem la República" busca fer pressió als partits per complir el mandat de l'1 d'octubre. Ho ha anunciat Paluzie, que també ha afegit que hi ha 800 autocars contractats i 220.000 samarretes venudes.



Paluzie ha animat s'ha mostrat esperançada que l'assistència serà superior més enllà de les inscripcions i ha animat la ciutadania a participar-hi. En relació a la situació política, la presidenta de l'ANC ha subratllat el "context de repressió política sense precedents" que caracteritza singularment la Diada d'enguany. Malgrat això, ha fet una crida a "no renunciar als objectius polítics". En aquest sentit, ha apuntat que l'1-O Catalunya es va "autodeterminar" però que no s'han aconseguit les conseqüències del referèndum. "La manifestació demana que tornem a reprendre el camí per aconseguir materialitzar la República. No diem com però diem que l'objectiu és aquest", ha reiterat.

La Diada serà el tret de sortida d'una onada de mobilitzacions i actes al carrer amb motiu del primer aniversari del referèndum i de l'empresonament de l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez i el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, el 16 d'octubre de l'any passat.