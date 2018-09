Marcel Mauri: "En el diàleg amb l'Estat s'ha de poder plantejar tot i no renunciar a res"

L'endemà de la conferència política del president de la Generalitat, Quim Torra, al Teatre Nacional de Catalunya, Antoni Bassas ha entrevistat el vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri. El dirigent de l'entitat cultural considera que en el diàleg que Torra va tornar a oferir al president espanyol, Pedro Sánchez, s'hi ha de poder parlar de tot i no renunciar a res: "En el diàleg amb l'Estat s'ha de poder plantejar tot i no renunciar a res".

Per Mauri, però, l'oferta que el president de l'executiu espanyol va fer fa dos dies en què plantejava un referèndum sobre l'autogovern de Catalunya no és el que la societat catalana demana. "Com a solució, un referèndum sobre l'Estatut, és difícil d'imaginar", ha assegurat el vicepresident d'Òmnium, que creu que a Catalunya el "consens" està al voltant del dret a decidir. "Un 80% de catalans està a favor del dret a decidir", ha afirmat.

Si ahir Torra feia una crida a la mobilització fins a la sentència contra l'1-O, aquest matí Mauri ha esperonat a l'independentisme a estar "preparats" per quan toqui sortir al carrer a denunciar la sentència contra els líders independentistes. De fet, Òmnium considera que el judici de l'1-O previst per a finals d'any ha de ser una oportunitat per internacionalitzar el conflicte que viu Catalunya. Així, Mauri creu que el judici "injust" al qual se sotmetran els independentistes processats ha de servir per denunciar al món "la injustícia a la qual ens enfrontem".

Abans del judici, però, arribarà el primer aniversari de l'1-O i també del 20-S. En aquest sentit, Òmnium, juntament amb l'ANC, ja estan preparant actes per commemorar el primer aniversari del 20 de setembre, en què es va detenir a membres del Govern i la ciutadania va sortir al carrer per denunciar la repressió de l'Estat. "No volem que siguin reivindicacions nostàlgiques, volem que siguin clares per mirar de cara al futur", ha explicat Mauri, que ha assegurat que aquest primer aniversari del 20-S servirà per "marcar una mica el to" de les properes setmanes.

Reclama unitat als partits, també a les municipals

Marcel Mauri fa setmanes que demana "unitat" a les forces independentistes, sobretot després de la crisi oberta entre JxCat i ERC per les suspensions dels diputats processats per rebel·lió. "Davant la repressió, és imprescindible la unitat estratègica". El vicepresident d'Òmnium considera que hi ha hagut "moltes baralles entre partits que no tocaven", tot i que assegura que la "tensió entre els partits ha baixat força".

De cara a les eleccions municipals de l'any que ve, Mauri no s'ha volgut posicionar sobre quina és la millor fórmula que ha d'adoptar l'independentisme per presentar-se als comicis, però ha demanat que el moviment sobiranista trobi "les millors propostes que frenin" els partits constitucionalistes. "Que busquin sempre la millor opció possible, que pactin tot el que puguin i que pactin també quan hi hagi desacord, no hi pot haver dubtes quan hi ha repressió, sinó que hi ha d'haver la necessitat d'avançar plegats", ha demanat Mauri. En el cas de Barcelona, el dirigent d'Òmnium ha demanat una "proposta que garanteixi que els valors que representen el país tinguin representació" a la capital catalana.