Torra i Sánchez ultimen una reunió amb tres consellers i ministres

A 48 hores de la reunió del consell de ministres a Barcelona, es comença a aclarir l’escenari i, segons fonts governamentals, tot apunta a una trobada entre els presidents català i espanyol amb tres consellers i ministres. Dimarts a la nit seguien els contactes “permanents” entre els consellers Pere Aragonès i Elsa Artadi amb la vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo, per intentar tancar la decisió. A l’hora de tancar aquesta edició, segons fonts de l’executiu català, s’avançava “cap a una reunió bilateral entre governs” -probablement dijous a la tarda- que, a banda de Torra i Sánchez, també inclouria Aragonès, Artadi i la titular de Justícia, Ester Capella.

D’entrada l’executiu espanyol s’havia negat a acceptar aquest format, i el president, Pedro Sánchez, havia dit dilluns que preferia una trobada a soles amb el cap de l’executiu, Quim Torra. És el que va fer amb Susana Díaz quan el consell de ministres es va reunir a Sevilla. Però dimarts la Moncloa va fer marxa enrere i va obrir la porta a la celebració d’una “minicimera”. És a dir, una trobada que, si bé no reunirà els dos executius en bloc, sí que reunirà alguns membres destacats dels dos governs. Per justificar el canvi de criteri, fonts pròximes a Sánchez van explicar que les circumstàncies actuals de Catalunya són “especials” i des del govern socialista es considera que “s’ha de donar una oportunitat a la política”. En cas que es compleixi aquesta previsió, la trobada es faria dijous, el dia abans del consell de ministres a la Llotja de Mar, quan hi ha convocades diverses protestes contra la política del govern espanyol. Sánchez, des del Senat, va lamentar que alguns sectors de l’independentisme vegin la celebració del consell de ministres com una provocació i va defensar la visita a Barcelona: “És una mostra del profund respecte que tenim per l’Espanya autonòmica i l’admiració que professem per la societat catalana”, va dir. De fet, fonts de JxCat i ERC, tot i abanderar també el diàleg, van animar dilluns a la mobilització “cívica” i “pacífica”, i alguns diputats seran a les protestes.

Davant d’això, el líder de Ciutadans, Albert Rivera, va dirigir-se amb duresa a Sánchez: “Si aquest divendres passa una desgràcia, es tallen carreteres, no es permet el consell de ministres, serà responsabilitat seva”. Rivera, aquest dimarts, va fracassar per segon cop en dos mesos al Congrés -es va quedar sol amb el PP- a l’hora de demanar reactivar l’aplicació de l’article 155 a Catalunya. El PSOE va argumentar que no hi ha “fets jurídics que ho justifiquin” i va acusar Cs de voler atiar el conflicte per “interessos electorals”.

El contingut de la reunió

Fonts de l’executiu català afegien que un cop es tanqui definitivament el format de la reunió bilateral, es passarà a la següent fase: acordar l’ordre del dia. Des de la Moncloa afirmen que Torra “pot parlar de tot” però Pedro Sánchez ja ha tancat la porta a un referèndum d’autodeterminació. Va reiterar que la independència “és una via tancada” i que Catalunya ha de resoldre el seu “problema de convivència”. El govern socialista insisteix en una solució que passaria per una reforma de l’Estatut i assegura que qualsevol proposta ha de sorgir del Congrés. Aquest plantejament, però, dista del que fa la Generalitat, que reclama a Sánchez que sigui ell qui faci una proposta política que es basi en el “consens” del referèndum i de posar fi a la “repressió”.

Colau manté el ple de l’Ajuntament divendres

L’alcadessa de Barcelona, Ada Colau, manté el ple de divendres a l’Ajuntament, coincidint amb la reunió del consell de ministres. Tot i les peticions d’ERC i de la CUP d’avançar-lo a dijous davant les protestes convocades, el tinent d’alcalde Gerardo Pisarello va afirmar que no veu motius per fer-ho. “La Generalitat està dient que s’ha de poder fer el consell de ministres i que això ha de ser compatible amb el dret a manifestar-se”, va dir.