Aragonès defensa que el govern espanyol pot fer passos pels presos a través de l'Advocacia de l'Estat

Ahir era el diputat d'En Comú Podem Joan Mena i el coordinador general d'Izquierda Unida, Alberto Garzón, els que instaven el govern espanyol a fer servir l'Advocacia de l'Estat per fer passos per l'alliberament dels presos. Aquest divendres ha estat el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, qui ha demanat que utilitzi aquesta via. Davant la negativa del govern espanyol a instar la fiscalia a retirar les acusacions per rebel·lió, Aragonès creu que l'estat espanyol pot fer-ho a través de l'Advocacia de l'Estat.

"En tot el procediment s'ha posicionat a favor de la presó preventiva", ha explicat en una entrevista a la Cadena SER. I ha afegit: "El govern espanyol és part d'aquest procediment judicial i com a part es pot posicionar. Després el jutge decidirà el que cregui". Ara bé, l'Advocacia de l'Estat només està personada en l'acusació per malversació dels líders independentistes i no per rebel·lió.

Aquest divendres, el líder de Podem, Pablo Iglesias, es reunirà a la presó de Lledoners amb el president d'ERC, Oriol Junqueras. Sobre la trobada, Aragonès ha reiterat que la "direcció d'ERC" és qui decidirà el suport o no als pressupostos del govern espanyol i ha explicat que la seva voluntat és que en la trobada s'hi abordin qüestions amb "visió d'Estat" i no es parli només dels pressupostos. De fet, ha reiterat que si no hi ha passos per alliberar els presos, la negociació pels comptes no tirarà endavant.

Aragonès ha insistit que estan "explorant l'oportunitat de si hi ha alguna oportunitat" per arribar a un acord amb l'Estat sobre la situació política catalana. El vicepresident ha admès que les relacions entre la Generalitat i la Moncloa han arribat "a un punt de no retorn". "Treballem perquè la independència arribi en una taula de negociació", ha assegurat Aragonès, que ha evitat renunciar a la via unilateral, tot i que ha reconegut que la seva prioritat és la via dialogada. "La unilateralitat l'ha imposat l'Estat i el govern del PP", ha afirmat.

Continuaran assistint a les comissions bilaterals malgrat l'ultimàtum

A poques setmanes que acabi el termini de l'ultimàtum -al novembre- que el president de la Generalitat, Quim Torra, va llençar al govern espanyol per què posés una proposta de referèndum d'autodeterminació sobre la taula, Aragonès, creu que això no afectarà a la relació bilateral Estat-Generalitat. Així, Aragonès ha assegurat que encara que el president espanyol, Pedro Sánchez, no faci cap pas en aquest sentit, la Generalitat continuarà participant en les reunions bilaterals amb el govern espanyol. "El diàleg entre les dues administracions i l'ultimàtum són dues coses diferents", ha assegurat Aragonès.

En aquest sentit, Aragonès ha insistit que va parlar amb Quim Torra d'aquest ultimàtum i no ha volgut entrar en el malestar que va generar a ERC que el president de la Generalitat fixés un termini perquè l'Estat posés un referèndum sobre la taula. Tot i defensar que el Govern continuarà participant en les reunions bilaterals amb l'Estat, Aragonès ha tornat a demanar que el govern de Pedro Sánchez passi de les paraules als fets. "No té sentit seguir participant de l'estabilitat amb el govern espanyol sense que hi hagi un esforç de les dues parts", ha avisat. Per Aragonès, el diàleg és l'única manera "d'avançar". "Sigui quin sigui l'escenari, que Catalunya sigui independent d'aquí a 10 anys, que tinguem un nou Estatut o que s'acabi amb l'estat de les autonomies, les dues societats hauran de conviure", ha afirmat.

D'altra banda, el vicepresident del Govern ha insistit que l'estratègia d'ERC passa per ampliar la base sobiranista per forçar l'Estat a acordar un referèndum d'autodeterminació per Catalunya. "Amb el suport que tenim ara, en un referèndum a l'escocesa, els independentistes guanyaríem. Però davant la situació que tenim ara, amb un Estat en contra i que aplica la repressió, necessitem més suport perquè l'estat es mogui", ha explicat Aragonès.