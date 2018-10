JxCat i ERC evidencien la fràgil unitat de l’independentisme

Desconfiança. Entre el Govern i la CUP. Entre JxCat i ERC. Entre Quim Torra i Pere Aragonès. Entre els diputats independentistes de Madrid i els de Barcelona. Entre l’ANC i els CDR i les institucions. El sobiranisme afronta les votacions del debat de política general evidenciant la seva fragilitat. Ahir els retrets fora dels micròfons entre els dos socis del Govern van recordar els que hi va haver just abans de marxar de vacances. Aleshores el president del Parlament, Roger Torrent, va desconvocar el ple davant la impossibilitat que JxCat i ERC arribessin a un acord sobre la suspensió dels diputats processats pel Tribunal Suprem. Ahir, tres mesos després, continuen en desacord malgrat haver votat i aprovat la solució. Fins al punt que a unes hores de tornar a votar al ple, hi ha un perill real de trencament entre els socis. I no només per les suspensions: tot i acceptar-lo dimarts sense fer soroll, ahir ERC es va desmarcar de l’ultimàtum que el president de la Generalitat, Quim Torra, ha llançat al PSOE. De fet, la data límit ja no apareixia ni en la carta que el president va enviar a Pedro Sánchez ni en les resolucions del debat, tot i que Torra hi va tornar a fer referència en un tuit a úlitma hora. L’únic que van aconseguir acordar ahir JxCat i ERC va ser reiterar una proposta per demanar un referèndum pactat.

Mentre Torra debatia dins l’hemicicle amb els grups de l’oposició -va renunciar als cara a cara i va optar per respondre’ls a tots alhora-, la tensió es traslladava als passadissos del Parlament i als del Congrés. Des de la cambra baixa espanyola, el portaveu adjunt d’ERC, Gabriel Rufián, disparava primer: “Torra és el president de la Generalitat [...], però per ERC a Madrid parla ERC de Madrid. [...] Els ultimàtums els carrega el diable”. Ningú va avisar els diputats republicans de l’ultimàtum, ni tampoc els del PDECat. Fonts d’aquest partit apunten que la vicepresidenta de la formació, Míriam Nogueras, n’estava al cas, però que ni tan sols ella coneixia el termini del novembre. Fonts dels dos grups dubten, a més, de la capacitat de l’independentisme de fer caure el govern de Sánchez. “El que no pot ser és que JxCat es faci seus els vots del PDECat a Madrid només quan li convé”, afirmaven fonts del PDECat.

A Barcelona, fonts republicanes també es van desmarcar d’un ultimàtum que no entenen en què pot beneficiar el diàleg amb el govern espanyol. Vint-i-quatre hores abans, però, el president del grup parlamentari d’ERC, Sergi Sabrià, havia explicat que la idea no els semblava malament. Ahir, des de vicepresidència negaven que Torra hagués acordat l’ultimàtum amb Pere Aragonès, i explicaven que només s’havia pactat advertir genèricament el PSOE que no se li podria garantir l’estabilitat parlamentària si no accedia a dialogar sobre “el fons de la qüestió”. Sense cap apel·lació ni als terminis ni al referèndum. En canvi, fonts de Presidència afirmaven ahir que Aragonès estava informat de tot.

L’ultimàtum, de fet, no es va veure reflectit ni en les propostes de resolució que van presentar ahir JxCat i ERC -que tornen a parlar de diàleg- ni en la carta que Torra va adreçar a la Moncloa. En la missiva, el president li demana una reunió imminent per clarificar els “termes” del diàleg i l’oferta que fa per a Catalunya, malgrat que manté que la “solució” al conflicte és un referèndum d’autodeterminació.

Amb els deures per fer

El punt més tens del debat, però, és la suspensió dels diputats. Ahir, JxCat i ERC van tancar la jornada sense acord i avui l’independentisme corre el risc de perdre fins a cinc vots. Segons va informar l’ACN, els lletrats del Parlament van advertir que no comptabilitzaran els vots dels diputats processats que no designin un substitut. De moment, només ho han fet els d’Esquerra, Oriol Junqueras i Raül Romeva, mentre que JxCat insisteix que no cal fer-ho. Fonts del grup parlamentari interpreten que amb la votació de dimarts passat el ple va rebutjar les suspensions del jutge Pablo Llarena i, per tant, els diputats en qüestió mantenen tots els seus drets parlamentaris -malgrat que segueixin sense cobrar-. Així, consideren que no han de presentar cap nou escrit a la mesa perquè la delegació vigent des de l’abril continua en vigor.

“Estan incomplint l’acord”, criticaven ahir fonts d’Esquerra, que recordaven que JxCat havia acceptat incloure el mecanisme de designació de substituts. Segons el grup encapçalat per Carles Puigdemont, aquest punt només era un “coixí jurídic” en cas que el govern espanyol impugnés la votació, però ara per ara no és necessari. Una versió que, asseguren, comparteixen els seus diputats empresonats.

Si els diputats de JxCat no presenten els escrits -algunes fonts apunten que ho acabaran fent, però no per designar substituts, sinó per reiterar la delegació de vot-, el president del Parlament no considerarà vàlids els seus vots, tal com aconsellen els lletrats de la cambra. Fonts republicanes lamenten que “es posi en risc la majoria independentista, quan dimarts es va votar un acord entre les dues parts”. Sense estratègia comuna, el Govern es torna a jugar avui l’estabilitat.