Aragonès reclama que no sigui el Suprem "qui decideixi la data de les eleccions" catalanes

El vicepresident del govern català, Pere Aragonès, ha demanat que sigui el president de la Generalitat, Quim Torra, i no el Tribunal Suprem, qui decideixi la data de les eleccions catalanes davant la possible inhabilitació de Torra, per la qual cosa ha reclamat consens entre els partits independentistes per acordar un calendari electoral. Així mateix, Aragonès ha mantingut oberta la porta al suport del seu partit, ERC, als futurs pressupostos de l'Estat.

En una entrevista a Catalunya Ràdio, el vicepresident del Govern ha insistit que cal "una posició compartida" entre els partits independentistes per decidir quan es convoquen eleccions a Catalunya, davant la possibilitat que el Tribunal Suprem inhabiliti Torra. "La competència és del president, però una altra cosa és la conveniència", ha dit.

Per això, tot i dir que cal "batallar" per evitar una inhabilitació de Torra, Aragonès ha demanat el màxim consens entre forces polítiques sobre com avançar cap als comicis. "No tenim cap predilecció, però seria dolent que fos el Suprem qui decidís la data. El millor escenari serà el que acordem plegats", ha afegit.

Aragonès no ha aclarit qui serà el cap de llista d'ERC en els futurs comicis, tot i que ha explicat que la formació republicana intentarà que sigui el líder del partit, Oriol Junqueras, tot i que està incapacitat legalment per presentar-se a unes llistes per haver sigut condemnat en la sentència del Procés de fa un any. Així mateix, ha assegurat que Marta Rovira, exiliada a Suïssa, és "un actiu importantíssim" del partit.

El dirigent d'ERC ha mantingut la porta oberta a donar suport als pressupostos de l'Estat. "No ens hi comprometem ni donem xecs en blanc, però tampoc ens hi tanquem", ha comentat. Segons Aragonès, tant a Catalunya com a nivell estatal els pressupostos del 2021 –que cal aprovar, en principi, abans d'acabar aquest any– "seran d'esforç" i "complexos" per la situació econòmica del país causada per la pandèmia del covid-19.

El vicepresident creu que la Generalitat i l'independentisme han de "blindar la gestió econòmica i social" alhora que avancen en el diàleg amb l'Estat per obtenir un reconeixement del govern espanyol "a l'autodeterminació" de Catalunya i una amnistia dels presos polítics.

Preguntat sobre què diria als ciutadans que acusen ERC de convertir-se en "la nova CiU", Aragonès ha respost que qui ho cregui "s'ha oblidat molt de què va ser Convergència". Esquerra, ha dit, no ha tingut "ni cap cas Palau, ni cap Fèlix Millet ni ha anat mai a Madrid a defensar els interessos d'empreses d'autopistes ni d'interessos empresarials".

Sobre el contracte del Govern amb Ferrovial, Aragonès ha assegurat que es va tancar de manera urgent per fer front a la situació d'emergència sanitària però que, amb el pas de les setmanes i la normalització de la situació dels serveis sanitaris, s'ha "replantejat".