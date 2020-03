La CUP va expulsar l'alcalde d'Argentona a finals del 2019 després que l'acusessin d'abús sexual

La diputada Maria Sirvent admetia que l'organització, com tantes altres, "manté unes relacions travessades pel patriarcat" després que l'exdiputada Mireia Boya denunciés que havia patit maltractaments per part d'un company de partit. Un any després d'aquella polèmica, un nou cas ha sacsejat un partit que fa bandera del feminisme.

La CUP va expulsar l'alcalde d'Argentona, Eudald Calvo, a finals del 2019, després de saber que havia abusat sexualment d'una noia i d'haver-se negat a assumir responsabilitats dimitint del càrrec, segons ha assenyalat aquest dilluns la formació anticapitalista. " Calvo va ser donat de baixa de la militància després que s'obrís un cas d'abordatge d'agressions masclistes a la seva persona, se li apliquessin unes mesures i no fossin assumides per part seva. Per tant, l'expulsió de la militància de la CUP respon a la no assumpció d'aquesta responsabilitat dels seus actes", ha exposat la CUP.

Calvo ha reconegut a través de les xarxes socials haver tingut actituds "masclistes i sexistes" fa uns anys. La confessió arriba després que aquest dilluns un perfil anònim d'una dona a Twitter l'acusés d'haver-la grapejat en diverses ocasions, quan Calvo era parella d'una amiga seva, tot i que no és el cas pel qual va ser expulsat. La noia ha explicat que, en una primera ocasió, e n una manifestació ell "es va apropar" i, sense dir-li res, li va enganxar un adhesiu als pits i després els hi va "estrènyer" i va marxar rient quan ella li va retreure el seu acte. El segon cop ha assegurat que va ser en una festa, quan ell li va posar la mà per sota de la samarreta i dels sostenidors i va tornar a riure i no va dir res, mentre que l'últim cop li va intentar desfer el nus del biquini en una piscina. La dona ha tancat el fil explicant que quan Calvo ho va deixar amb la seva amiga li va dir de quedar per explicar-li com s'havia sentit. "No es va disculpar; es va riure de mi. No l'he tornat a veure", ha afirmat.

Crec que ha arribat l'hora que no li callem més els secrets a l' @eudaldcc Obrir un fil des de l'anonimat pot semblar sospitós però crec que sou moltes més les que us hi heu trobat i em creureu. #MatxisEI — Sapsquisoc (@Sapsquisoc1) March 2, 2020

L'ara alcalde ha afirmat que es vol disculpar de manera "sincera i honesta", tot i que no ha volgut entrar a "justificar ni discutir" els detalls d'aquests episodis: "Ara em toca reflexionar molt i treballar per canviar. Cal erradicar el masclisme de la societat i jo no he estat conseqüent. Però vull canviar a millor. Em sap greu el perjudici que hagi pogut causar", ha dit Calvo. En declaracions posteriors al diari ARA, Calvo ha reconegut que "tot això està sent molt dur" i que de moment vol "agafar una mica de perspectiva per no prendre decisions equivocades". El dirigent independentista ha assegurat que no es planteja deixar l'alcaldia, però que primer vol parlar amb la seva gent, en referència a l'assemblea local dels cupaires.

També ha assenyalat que seus els socis de govern no li han demanat encara que faci un pas al costat. Quan es va presentar a la reelecció a les últimes eleccions municipals, Calvo ja no ho va fer per la CUP, sinó en una agrupació electoral sota el nom d'Unitat Republicana, que aplega la CUP, ERC i els comuns sota el paraigua del partit republicà, i va tornar a guanyar els comicis. La CUP es va desvincular d'aquella candidatura perquè Calvo ja havia exhaurit la limitació de mandats que imposen els estatuts i perquè les candidatures que avala la direcció nacional no poden sumar supramunicipalment per cap altre gran partit.

Dilluns van aparèixer a les xarxes socials algunes acusacions contra mi per haver tingut actituds masclistes i sexistes fa uns anys. Actituds que no justificaré ni discutiré perquè no crec que ara sigui el més rellevant, no em perdré en els detalls. Això vol ser una disculpa. — Eudald (@eudaldcc) March 3, 2020

Des del Parlament, la diputada Natàlia Sànchez ha explicat en una roda de premsa que quan la seva formació va tenir coneixement de la denúncia presentada contra Calvo va posar en marxa immediatament el seu protocol contra la violència masclista i que, fruit d'aquest protocol, li van exigir que assumís responsabilitats, i això implicava dimitir i deixar l'alcaldia, cosa que no va fer.

"La CUP –ha explicat Sànchez– no és un espai que quedi al marge de l'estructura patriarcal, sabem que dins del nostre espai hi ha patriarcat, violència patriarcal, i afrontem aquesta realitat dura i li plantarem cara". Sànchez ha assegurat que la CUP es pren molt seriosament les denúncies per violència masclista i que "dona suport a les dones" que són víctimes d'aquest tipus d'actes.

Aquesta polèmica arriba després que Boya anunciés fa un any que deixava el secretariat nacional de la formació en una piulada al seu compte de Twitter perquè havia patit una "agressió psicològica continuada" durant el temps que va ser diputada per part d'un militant del partit amb qui havia de tornar a coincidir pel càrrec que ocupava ella en la direcció. En una entrevista amb aquest diari ara fa un mes, Boya va lamentar que la CUP no fes cap "autocrítica pública", tot i demanar-ho.