Arrimadas a Puigdemont: "Oblidi's de ser president de la Generalitat, s'ha presentat amb un partit condemnat per corrupció"

La líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, ha retret aquest dimarts en una roda de premsa al Parlament que Carles Puigdemont no "doni la cara" davant la sentència del cas Palau. "La llista del senyor Puigdemont és una coalició entre CDC i el PDECat, i l'han fet per rebre l'espai i les subvencions de CDC: per rebre els diners sí que són el mateix", ha sentenciat. "Puigdemont ha de donar la cara, i li dic que s'oblidi de ser president de la Generalitat: perquè ha perdut les eleccions, ha fugit de la justícia i s'ha presentat amb un partit condemnat per corrupció". Arrimadas ha vinculat, a més, el cas Palau amb el gir independentista de CDC: "Alguns es van tornar independentistes el 2010, quan el cas Palau es va començar a investigar. Molts van veure en l'estelada la manta perfecta per tapar-ho".

Els comuns també s'han mostrat contundents contra el president del Govern. La portaveu de Catalunya en Comú, Elisenda Alamany, ha preguntat a Puigdemont si encara és militant del PDECat i li ha demanat que, en aquest cas, hauria de decidir entre "trencar el carnet" del partit que ha estat condemnat per la justícia o bé donar explicacions a la ciutadania. Els comuns presentaran un acord contra la corrupció al que confien que s'hi sumin la resta de forces parlamentàries.