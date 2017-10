Arrimadas retreu a Puigdemont que prefereixi el "conflicte" i el "victimisme" a les urnes

La líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, ha retret al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que aquest dimarts no hagi convocat unes eleccions que eren un "clamor" i una solució "digna, democràtica i neta" que s'ha deixat escapar. Al seu parer, l'única manera d'aturar el 155 era "tornar a la legalitat i convocar eleccions autonòmiques", però Puigdemont "ha tornat a evitar el diàleg". "Encara hi som a temps", ha afegit la cap de l'oposició, que ha demanat al cap del Govern que "reconegui que s'ha equivocat" i forci uns comicis a Catalunya.

No obstant això, ha dit que no té esperança que Puigdemont "recapaciti", ja que ha argumentat que el que li agrada és el "conflicte" i el "victimisme": "Encara som a temps de trobar una solució, però a vostè no li interessa, vostè vol el conflicte, el victimisme [...] Però el victimisme no pot donar mai una estratègia de victòria, d'estratègia guanyadora", ha dit.

En aquest sentit, ha repetit una vegada i una altra que al president "no li agrada dialogar" i "no vol debatre", i ha posat com a exemple la compareixença d'aquest dimarts al Palau de la Generalitat d'aquesta tarda. "Ha sigut lamentable i, per acabar-ho de rematar, ni tan sols té la decència de venir aquí i parlar als representants dels catalans", li ha dit.

La cap de files de la formació taronja, de fet, ha sigut molt crítica amb el que ha passat durant el dia d'avui, que al seu parer ha sigut "ridícul i espantós". "Ja n'hi ha prou", ha dit, i ha afegit que si al president li quedava alguna "legitimitat", avui l'ha perdut. "Espero que sigui conscient del que està provocant a la societat catalana".