Arrimadas respon Sànchez que a la presó no anirà "ni a pactar pressupostos ni a fer debats"

La cap de llista de Cs a Catalunya pel proper 28-A, Inés Arrimadas, ha contestat aquest divendres al candidat de JxCat Jordi Sànchez que Ciutadans no va a la presó "ni a pactar pressupostos ni a fer debats". Arrimadas ha estat l'última de les candidates convidades en respondre, després que també hagin rebutjat el debat Meritxell Batet (PSC) i Cayetana Álvarez de Toledo (PP) i l'hagin acceptat Oriol Junqueras (ERC), Jaume Asens (Comuns) i Albano Dante Fachin (Front Republicà).

Tal com va avançar l'ARA, el cap de la llista per Barcelona de Junts per Catalunya al Congrés dels Diputats ha proposat als seus oponents fer un debat durant la campanya electoral a Soto del Real, on està empresonat de manera preventiva en el marc de la causa judicial contra els líders independentistes pel procés sobiranista. La líder de Ciutadans li ha contestat que no hi anirà en un acte de partit a Terol, on també ha dit que cal que el 28-A guanyi Cs per canviar la dinàmica bipartidista a Espanya. Arrimadas ha dit que PP i PSOE "són com Pimpinela, que es barallen en públic però es truquen per repartir-se els jutges".

La cap de llista per Barcelona dels taronges als comicis al Congrés ha reiterat la necessitat de treure Pedro Sánchez de la Moncloa, i ha tornat a advertir que si el PSOE guanya, seguirà governant la Moncloa "amb separatistes, populistes i Bildu". Ha lamentat, en aquest sentit, que el PSOE hagi governat "amb els que han fet un cop d'Estat" i ha apuntat que l'única manera d'evitar que torni a passar és que governi Ciutadans. En aquest sentit, ha defensat el pacte que el cap de llista del seu partit, Abert Rivera, ha ofert al PP de Pablo Casado, tot i que la qüestió de qui liderarà el pacte és la que s'ha de "decidir" el 28-A