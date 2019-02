Artadi, Calvo i Aragonès mantenen una reunió telefònica i s'emplacen a continuar parlant

Les posicions entre la Moncloa i la Generalitat estan allunyades. Ho ha constatat aquest dimecres al Parlament, en una roda de premsa d'urgència, la consellera de la Presidència, Elsa Artadi. La també portaveu del Govern ha afirmat que, després d'escoltar la vicepresidenta, Carmen Calvo, són "lluny d'un diàleg efectiu". Per al Govern, la taula de partits ha d'incorporar formacions polítiques espanyoles i també un perfil "neutral" que doni "fe" i "testimoni" de les negociacions. És un plantejament que, d'entrada, ha descartat Calvo, que ha reduït la taula de diàleg de la qual es parla amb el Govern a una taula de partits catalans –que ja existeix– amb una figura que en prengui nota. Amb tot, aquesta tarda hi ha hagut una reunió per videoconferència al Parlament que, segons fonts governamentals, ha anat "bé" i han vist el PSOE amb "voluntat real" de continuar dialogant. "Hem avançat", han assegurat fonts coneixedores de la trobada quan s'ha acabat.

Tot i això, fins ara les trobades entre Calvo, Artadi i el vicepresident, Pere Aragonès, han acabat amb versions contradictòries sobre el contingut de les negociacions. L'exemple paradigmàtic és la composició de la mesa de partits.

Aquest migdia, en roda de premsa, Artadi ha assegurat que en les reunions privades Calvo ha parlat de la taula de partits estatals i que s'ha plantejat que hi hagués dos membres del PSOE, Podem, ERC i JxCat. En aquest sentit, la consellera ha dit que "està fora de lloc" que la vicepresidenta espanyola parli de la taula de partits catalans perquè ja existeix i és fruit d'un acord al Parlament. Per a la consellera, no és un tema de conversa amb el govern espanyol.

"S'estan dient coses diferents de les que s'han parlat en les reunions en privat", ha dit, i ha defensat la necessitat que hi hagi "mecanismes reals" que demostrin avenços. "Quan la vicepresidenta parla de la taula de diàleg de partits sembla que vinculi la figura del relator a aquest àmbit de diàleg", ha insistit: "Ens sembla fora de lloc lligar la figura d'un mediador a una figura que ja existeix i a unes reunions que ja s'estan donant".

Precisament per aquesta diversitat de versions de les negociacions, Artadi també ha justificat la necessitat de nomenar un "relator".

"Diversitat d'opinions" dins el PSOE

Artadi ha demanat al president espanyol, Pedro Sánchez, que decideixi si "és al costat dels drets i llibertats" o amb la "política contra Catalunya". Ha dit que interpretava els moviments de les últimes hores com un reflex de la "diversitat d'opinions" que hi ha dins el PSOE i també al govern espanyol sobre la política respecte a Catalunya. També ha criticat el PP i Cs, que han convocat una manifestació aquest cap de setmana en contra de Sánchez per la seva gestió del conflicte amb els independentistes.

En aquest sentit, ha defensat que qui formi part de la taula de partits estatals pugui "parlar en nom" del conjunt del PSOE.

Tramitació dels pressupostos

D'acord amb l'estat actual de les negociacions, i a l'espera de les converses de les pròximes hores, Artadi ha considerat que la tramitació dels pressupostos queda lluny. Esquerra ja ha presentat una esmena a la totalitat i el PDECat ho condiciona al fet que hi hagi un acord sobre la taula de partits i el relator.

La consellera ha assegurat que variaran el seu posicionament si es poden acordar aquests mecanismes de diàleg i, a més, s'hi inclou un calendari i un pla de treball per abordar el "dret a l'autodeterminació" i la "fi de la repressió".