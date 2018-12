Artadi: "El Govern garantirà el 21-D tots els drets, tant el de reunió com el de protesta"

La consellera de la Presidència, Elsa Artadi, ha assegurat aquest dimecres que el 21 de desembre, quan se celebrarà el consell de ministres a Barcelona, el Govern "garantirà tots els drets, tant el de reunió com el de protesta i mobilització". Així ho ha afirmat en una entrevista a TV3, en què també ha recelat de l'elecció de la Casa Llotja de Mar per celebrar-hi la reunió de la Moncloa: "Si la preocupació del govern espanyol és la mobilitat a la ciutat el 21-D, una reunió al centre de Barcelona segurament no és la millor elecció", ha dit.

En la línia del que Artadi havia dit aquest dimarts, el cap de files de la CUP al Parlament, Carles Riera, ha qualificat a Catalunya Ràdio el consell de ministres a Barcelona de "provocació inacceptable" i ha considerat que és un "acte despòtic" del govern espanyol per fer una "demostració de força absolutament innecessària i antidemocràtica". Amb tot, ha apostat perquè el consell de ministres "no es pugui reunir en un context de normalitat política", defensant que la ciutadania pugui "expressar democràticament" la seva "indignació" al carrer.

Artadi, que ha deixat clar que la Generalitat sap que se celebrarà un consell de ministres a la capital catalana pels mitjans de comunicació, ha admès que la relació amb el govern del PSOE és ara "menys fluida que abans": "Hem anat cap enrere", ha dit. En aquest sentit, ha considerat que les cartes que el govern espanyol va enviar al Govern sobre les protestes dels CDR formen part d'una "operació mediàtica" més que d'una "preocupació real", i ha argumentat que abans de rebre les missives l'executiu no va rebre "cap trucada" de la Moncloa. "Si volen tenir una relació epistolar, em sembla perfecte, però no és la millor manera", ha reblat.

La també portaveu del Govern ha aprofitat l'avinentesa per lamentar que la Fiscalia investigui els Mossos per l'actuació davant dels CDR i ha qualificat de "curiós" que "a qui s'investigui sempre" sigui la policia catalana. "Tenim 72 agents investigats per l'1-O", ha recordat, i ha fet una crida a posar els Mossos "fora del focus". Pel que fa a la gestió de la Generalitat dels fets del cap de setmana passat, Artadi ha assegurat que "no hi va haver ultimàtum" del president de la Generalitat, Quim Torra, al conseller d'Interior, Miquel Buch, i ha afegit: "Que els Mossos hagin de revisar les imatges dins del seu protocol és protegir el cos".

L'apel·lació a la via eslovena, "fora de context"

També en referència al cap de setmana, Artadi creu que les declaracions de Torra sobre la via eslovena estan "tretes fora de context" de manera interessada per donar cobertura al relat de la violència del judici de l'1-O. "El president no diu que hem de seguir la via eslovena, posa com a exemple la determinació per a la democràcia i la llibertat", ha afirmat, i ha afegit que quan Torra va parlar de perseguir la independència amb "totes les conseqüències" feia referència a la repressió del govern espanyol.