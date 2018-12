El TC no revisarà la situació dels presos fins al gener

El Tribunal Constitucional (TC) no abordarà fins després de Nadal la presó provisional de Jordi Sànchez, en vaga de fam des de dissabte. Els magistrats tenen previst estudiar el recurs d’empara en el primer ple tornant de vacances, ja al gener, a les portes de l’inici del judici al Procés, segons van avançar ahir fonts de l’alt tribunal. Si l’exlíder de l’ANC continua amb l’acció de protesta, ja farà gairebé un mes i mig que estarà en vaga de fam. Durant el ple també s’abordaran els recursos d’empara sobre la presó provisional de Jordi Cuixart i Oriol Junqueras, com van avançar les mateixes fonts.

El tribunal reitera, però, que en cap cas s’està veient condicionat per la vaga de fam indefinida que Sànchez i Jordi Turull van iniciar dissabte, i a la qual van sumar-se ahir Joaquim Forn i Josep Rull. Insisteix que fins ara s’han admès a tràmit tots els recursos que estan arribant i fa setmanes que una comissió de sis lletrats els estudia per blocs per respondre per temàtiques i buscant unanimitat. Els més “senzills” seran els que s’estudiaran abans, mentre que s’espera deixar per al final els relacionats amb la suspensió dels diputats i el seu dret a la participació política, que ja podrien caure després del judici o fins i tot de la sentència. “Ara ja els anirem abordant sense parar”, assenyalen des del TC, que apunta que sempre se n’estudiaran -en cada ple- dos o tres.

Dimarts de la setmana que ve serà el torn dels primers recursos d’empara, relacionats amb la competència del Suprem. Són els interposats per l’expresidenta del Parlament Carme Forcadell i les cupaires Anna Gabriel i Mireia Boya. Totes elles reclamen que haurien de ser jutjades pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Aquesta deliberació s’allargarà fins Nadal en dos plens consecutius escombra, per la qual cosa podrien arribar fins i tot després que el mateix Suprem hagi celebrat la vista de previ pronunciament en què es debat precisament la competència del tribunal en el judici del Procés.

D’altra banda, per mantenir la pressió al TC, s’ha creat un grup de suport a la vaga de fam que coordinarà totes les iniciatives que sorgeixin per “amplificar” la seva protesta. Es tracta d’una plataforma que ahir van presentar els exmembres de l’ANC Jordi Vilarasau i Vicenç Relats i que té el suport de tots els partits independentistes; l’ANC i Òmnium; les associacions municipalistes, i també membres dels comuns a títol individual, com els diputats Joan Josep Nuet i Elisenda Alamany. L’objectiu, segons va explicar Vilarasau, és que tots aquests actors facin accions en el seu àmbit per denunciar, també, el “bloqueig” del TC. A hores d’ara hi ha previstos tres dejunis, que s’organitzen a través de la pàgina web Prouostatges.cat. En paral·lel, el Govern també va aprovar ahir una declaració institucional per solidaritzar-se amb l’acció dels empresonats, reclamant un TC “imparcial”.

Manifestació davant el Suprem el dia 15

Una setantena d’entitats catalanes i de tot l’Estat han convocat per al 15 de desembre una manifestació davant el Tribunal Suprem a Madrid per protestar contra la justícia espanyola. Amb el lema “No hi ha justícia”, es vol denunciar la politització de l’alta magistratura, la “persecució de la dissidència” i la vulneració dels drets humans, a més de criticar el funcionament judicial en casos com el Procés, els de llibertat d’expressió, delictes d’odi, violència masclista, corrupció o els abusos dels bancs. Es fa referència a la causa del Prestige, la Manada, el Castor, Nóos o Altsasu; les condemnes contra els rapers Valtònyc i Pablo Hásel; la presó preventiva dels líders independentistes; o la falta d’investigació dels crims del franquisme i d’ultradreta.