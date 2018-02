Mas manté que el caràcter simbòlic de la declaració d'independència no la converteix "en una mentida"

L'expresident de la Generalitat, Artur Mas, ha assegurat aquest dimecres, en una entrevista a RAC1, que el caracter simbòlic de la declaració d'independència no la converteix "en una mentida". Mas ha explicat les declaracions que ahir va fer davant el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena. Va quedar en llibertat després d'admetre el caràcter simbòlic de la declaració, i malgrat defensar el referèndum. "L'1-O tenia tot el sentit, i va tenir un èxit brutal. Això s'ha de dir, també davant un jutge", ha assegurat: "Ara bé, tampoc exagerem la declaració d'independència del 27-O, que era una resolució parlamentària carregada de simbolisme però sense efecte reals". Amb tot, la declaració "no era una mentida", ha assegurat: "En política es fan exageracions".

L'expresident ha parlat, doncs, del "component simbòlic" de la política: "De vegades un argument s'exagera o s'infla per intentar quedar millor davant de l'opinió pública. Això és un engany o és una exageració? Destriem bé qui deia què. Moltes persones s'expressaven amb sinceritat, i llavors eren titllats de traïdors. Quan això passa, hi ha gent que pensa que si és totalment sincera" serà víctima d'aquesta culpabilització. "L'expressió 'ni un pas enrere' volia dir que s'havia d'arribar fins al màxim", ha insistit.

Mas ha assegurat, a més, que "sense la violència policial, l'1 d'octubre hagués passat com una consulta més, sense pena ni glòria", de la mateixa manera que ho va fer el 9-N. "La repressió va posar l'1-O al món", ha assegurat.

Sigui com sigui, Mas ha considerat que "probablement", encara que no s'hagués fet la declaració d'independència "hi hauria gent a la presó: els dos Jordis ja hi eren i els altres hi haurien entrat igualment".

L'expresident ha recordat que "no hi havia estratègia unilateral" per part del Govern català: "Una altra cosa és que la negació del diàleg per part de l'estat hi portés". Tot i això, ha considerat que l'independentisme ha comès l'error de posar-se terminis "per poder dir que ens ho creiem". "El corrent social va cap a l'independentisme", ha assegurat. "Si confiem en això, ens oblidarem de les desconfiances mútues. Confiem-hi. Aquesta desconfiança és el que ens porta al 'postureo', a posar terminis i a fer exageracions"", ha afegit.

El pas al costat de Puigdemont

Sobre Carles Puigdemont, Mas ha considerat que "té tota la legitimitat i tota la raó per ser investit". Ara bé, "de vegades a la vida no se't dona la garantia que aquesta raó es pugui implementar". "El president Puigdemont deu estar pensant fórmules perquè sap que aquesta raó probablement no es podrà implementar al 100%", ha plantejat.

Respecte a la decisió d'Anna Gabriel de mantenir-se a Brussel·les, Mas ha assegurat que sempre ha defensat que "el president d'un país ha de preservar aquesta figura i internacionalitzar el Procés", i que això justifica el fet que Puigdemont sigui a Brussel·les. En canvi, pel que fa a Gabriel, s'ha limitat a dir que "respecta les decisions personals: les puc compartir o no, perquè cadascú ha fet coses diferents".