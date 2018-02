Artur Mas i Neus Lloveras prenen el relleu i declaren avui al Tribunal Suprem

Artur Mas i Neus Lloveras agafen el relleu de Marta Rovira i Marta Pascal i aquest dimarts declaren al Tribunal Suprem davant Pablo Llarena. L'interrogatori a l'expresident de la Generalitat ha començat vint minuts després de les 9h. Mas i Lloveras són els últims dels sis nous investigats que visitaran el jutge instructor de la causa per rebel·lió, després que Anna Gabriel anunciés en una entrevista al diari suís 'Le Temps' que s'exilia.

L'expresident de la Generalitat ha arribat enmig d'una gran expectació mediàtica i un desplegament policial encara més extens que el de dilluns. També abraçat per les desenes de representants dels partits sobiranistes que un dia més s'han acostat fins a les portes del Suprem per donar suport als encausats, tot i que menys nombrós que en les anteriors jornades de declaracions. Marta Pascal encapçala un gran desplegament de membres del PDECat format per diputats al Congrés i senadors; l'expresident de l'ACM Miquel Buch i l'actual president, David Saldon, i membres de JxCat. El líder de Demòcrates, Antoni Castellà, també s'ha sumat a la mobilització i diputats i senadors d'ERC. No ha fet acte de presència ningú de la CUP. Qui sí que ha rebut Mas és l'extrema dreta amb una desena de persones amb banderes de la Falange i crits de 'Mas, traidor, tu sitio es la prisión'.

540x306 Manifestants d'extrema dreta amb banderes de la Falange, prop del Suprem / ARA Manifestants d'extrema dreta amb banderes de la Falange, prop del Suprem / ARA

Mas estava citat a les 9h del matí i l'expresidenta de l'AMI dues hores més tard. Tots dos van renunciar als seus càrrecs -Mas va deixar la presidència del PDECat- per afrontar l'embat judicial de l'Estat i caldrà veure si seguiran una estratègia semblant a la que aquest dilluns van proposar Rovira i Pascal: desmarcar-se de Carles Puigdemont, la figura amb qui té els ulls posats el magistrat i que ha servit com a pretext per mantenir empresonats Joaquim Forn i Jordi Sànchez.

El senador Josep Lluís Cleries ha mostrat el seu "escalf" a Mas i Lloveras en nom del PDECat i ha demanat que la "justícia s'escrigui en majúscules", cosa que, al seu entendre, implica també que d'una vegada per totes s'aixequi la presó provisional per als presos polítics. En el cas de Mas, Cleries ha subratllat que no tenia funcions executives i que el seu encausament respon a la "voluntat d'humiliació".

L'exili d'Anna Gabriel

Sobre Gabriel, Cleries ha assegurat que el PDECat "respecta la seva estratègia". "Cadascú sabrà què és millor", ha remarcat Cleries, que ha confiat que si la justícia actua amb "llibertat de moviments" no té per què afectar la decisió d'uns respecte els altres. Des de Junts per Catalunya, el portaveu, Eduard Pujol, ha vist amb optimisme la decisió de l'exdiputada de la CUP: "A partir d'ara tindrem un nou altaveu per explicar la situació". Al seu torn, la diputada d'ERC al Congrés Ester Capella ha considerat que "totes les estratègies són vàlides per demostrar que es tracta d'una gran causa política contra l'independentisme".