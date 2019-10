Boye, citat a declarar dimecres a l'Audiència Nacional per presumpte blanqueig vinculat al narcotràfic

L'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, està citat a declarar aquest dimecres a l'Audiència Nacional en el marc d'una trama de presumpte blanqueig de capitals relacionat amb delictes contra la salut pública. Les actuacions les instrueix la jutge María Tardón, que manté la causa sota secret de sumari. Aquest dilluns la Unitat de Delinqüència Especialitzada i Violenta (UDEV) de la Policia Nacional ha escorcollat el domicili i el despatx de Boye a Madrid, en una operació coordinada per la Fiscalia Antidroga.

Segons l'agència Efe, es tracta d'una peça separada d'una causa que té com a principal investigat José Ramón Prado, més conegut com Sito Miñanco, narcotraficant que va ser detingut el febrer de 2018 en el marc d'una causa per tràfic de drogues, blanqueig i pertinença a organització criminal d'extrema gravetat. Les investigacions apuntaven que Miñaco liderava una important xarxa de narcotraficants des de 2016, mesos després que se li atorgués la semillibertat, fet que li permetia dormir diàriament al Centre d'Inserció Social d'Algesires. De fet, va ser arrestat quan sortia d'aquest centre. Boye el defensavan en aquesta causa però ho va deixar fa dues setmanes. Després de la seva detenció, l'octubre passat va ser jutjat en una altra causa i el mes de gener l'Audiència de Pontevedra el va condemnar a quatre anys de presó per un delicte de blanqueig de capitals relacionat amb el tràfic de drogues.



Boye, una de les figures principals de l'equip jurídic de Puigdemont a l'exili, havia d'afrontar ara una nova euroordre contra l'expresident a Bèlgica, la tercera que dicta la justícia espanyola. A l'advocat se li obre, però, un nou front judicial que l'afecta directament. Poca estona després que es conegués l'escorcoll al domicili del seu advocat, l'expresident Carles Puigdemont ha qualificat la notícia de " Lawfare a tot drap". A través del seu compte de Twitter, Puigdemont ha comentat que "quan algú els guanya les partides i els deixa en evidència", en al·lusió amb la justícia espanyola, "embesteixen sense miraments".

Lawfare a tot drap. Quan algú els guanya les partides i els deixa en evidència, embesteixen sense miraments. Ara que encarem la tercera euroordre, a en @boye_g li pretenen fer difícil el seu treball. No se'n sortiran. Tot l'afecte a la seva família i treballadors del despatx. — Carles Puigdemont (@KRLS) October 21, 2019

"Ara que encarem la tercera euroordre, a en Gonzalo Boye li pretenen fer difícil el seu treball", ha denunciat Puigdemont, que ha apuntat, "no se'n sortiran". L'expresident, a més, ha manifestat "tot l'afecte a la seva família i treballadors del despatx".

En sintonia amb el que ha reflexionat Puigdemont, el també advocat i portaveu d'En Comú Podem al Congrés, Jaume Asens, s'ha preguntat: "Algú creu que estarien registrant la casa de Gonzalo Boye si no fos advocat de Carles Puigdemont i Toni Comín?".

Juntament a aquesta qüestió, Asens ha asseverat que "un cop condemnats els presos, ara van a pels exiliats", i que, per a fer-ho, "comencen contra el seu advocat". "És de manual", ha matisat a través del seu compte de Twitter.

El Centre Europeu de Drets Constitucionals i Humans, en defensa de Boye

El Centre Europeu de Drets Constitucionals i Humans ha denunciat la investigació de l'Audiència Nacional a l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, al Relator Especial de l'ONU per a la independència de jutges i lletrats. L'entitat que agrupa advocats de drets humans, entre ells Boye, ha emès un comunicat aquest dilluns on assegura que la investigació per un delicte de blanqueig de capitals està basada en "un pretext fals amb l'objectiu de desacreditar" Boye per defensar Puigdemont. Per això, ha reclamat al Relator Especial de l'ONU, Diego García-Sayán, que exigeixi al govern espanyol "mesures contra els atacs" al lletrat de l'expresident i que "garanteixi la neutralitat de la judicatura espanyola".

El centre amb seu a Berlín creu que s'estan fent "denúncies de mala fe processal" contra Boye per "descoratjar-lo en l'exercici legítim dels seus deures professionals". En aquest sentit, remarquen que la sentència de l'1-O ha donat pas a "una nova onada d'atacs" contra Boye. "La investigació pretén destruir la reputació i experiència professional de Boye", afirma Wolfgang Kaleck, secretari general d'aquesta organització.