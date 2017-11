Milers de persones van omplir ahir les parets del país amb cartells que demanen la llibertat dels presos polítics: els líders de les entitats, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart (ja sumen vint dies de presó provisional), i el vicepresident Oriol Junqueras i set consellers del Govern (entre reixes des de dijous). L’acció va ser similar a la que es va fer abans de l’1 d’octubre per omplir els carrers de cartells del referèndum. Del crit de “Votarem” contra la repressió de l’Estat l’1-O s’ha passat al crit de “Llibertat” per la persecució judicial dels líders del Procés. Les mobilitzacions continuaran amb l’aturada general de dimecres i la marxa, dissabte, per demanar l’alliberament dels presos.

“Fa tan sols unes setmanes els Jordis eren on som ara”, deia des de l’escenari Marcel Mauri, el portaveu d’Òmnium, a l’encartellada que es va celebrar a Barcelona. Ho feia des de la plaça Universitat, la mateixa on Cuixart va advertir que començava la “mobilització permanent”, just quan el fiscal l’acusava del delicte de sedició, que ha provocat el seu empresonament.

Agustí Alcoberro -president accidental de l’ANC- va repassar les conseqüències de la resposta judicial de l’Estat a la declaració d’independència: “Tenim mig Govern a la presó i mig a l’exili, i una amenaça a la mesa del Parlament. Són les nostres institucions. La ignomínia no va només a les persones, va contra nosaltres”, va lamentar, i va concloure: “Avui Catalunya és a la presó”. A la plaça centenars de persones, aixecant cartells amb les cares dels presos, van respondre-hi amb crits de “llibertat, llibertat”.

Mauri l’havia precedit reclamant que els que empaperessin els carrers també s’entenguessin amb els seus veïns no independentistes: “Que aquests cartells siguin una mà estesa al diàleg per seguir construint un sol poble”. Tot plegat insistint en el missatge de civisme i pau que les entitats i els partits independentistes porten reclamant des d’abans de l’1-O, i que es manté tot i la violència de l’Estat i l’empresonament dels líders. Mauri ho va resumir així: “Ens han pegat i vexat, però no ens mou la venjança. Ens mou la justícia”.

L’encartellament es va repetir per diverses places del país. A Lleida a l’acció de l’ANC i Òmnium s’hi va sumar una manifestació organitzada pels 40 Comitès de Defensa de la República provincials. Hi van participar 18.000 persones, segons els Mossos d’Esquadra.

La manifestació, encapçalada per una dotzena de tractors, va transcórrer en un ambient festiu i de reivindicació amb crits de “Llibertat” i “Som República”. El seguici va anar des de la plaça Ricard Vinyes fins a l’avinguda Catalunya, on cinc representants dels Comitès van llegir un manifest de suport als presos polítics catalans i van instar la població a mantenir un ambient contestatari de manera permanent contra les decisions del govern de Mariano Rajoy.

La setmana de la llibertat

Les accions d’ahir van ser l’inici d’una setmana que s’espera intensa als carrers per respondre a l’empresonament de mig Govern. A més, dijous els membres de la mesa que van permetre els debats del Procés estan citats a declarar al Suprem. Les dues principals cites són dimecres, que hi ha convocada una nova aturada de país, i dissabte, amb una gran manifestació a Barcelona per demanar l’alliberament dels presos.

“No ens cansarem”, va prometre Mauri. “No defallirem, continuem lluitant”, va sumar-s’hi Alcoberro fent una crida a manifestar-se perquè la mobiltizació del dia 11 “sigui un pas definitiu cap a la llibertat dels presos”. “El llistó és ambiciós”, va reconèixer el president accidental de l’ANC, que va demanar superar les 450.000 persones que, el passat dia 21, van exigir l’alliberament de Cuixart i Sànchez. La resposta entre els concentrats a l’encartellada va ser nítida: “No fallarem, no fallarem”, van cridar. Un mes i mig després, la mobilització permanent continuarà aquesta setmana per la llibertat dels presos polítics.