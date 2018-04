"Avui els Jordis estan contents perquè han pogut dir-li al jutge tot el que li havien de dir"

"La decisió de privar-me de llibertat és injusta. I seran les autoritats de l'Estat les que hauran de passar vergonya per aquesta decisió. Jo espero tranquil l'ordre de llibertat. Sé que arribarà. No pot ser d'una altra manera". És un fragment de l'article escrit per l'aleshores president de l'ANC, Jordi Sànchez, i publicat pel diari ARA el 16 d'octubre del 2017, el dia que tant ell com el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, ingressaven a la presó de Soto del Real. Aquell va ser el primer article de les desenes que han vingut els següents 183 dies i ha estat l'escollit per començar la presentació del llibre 'Per la llibertat', editat per Ara Llibres, que recull algunes de les cartes que han omplert tres presons madrilenyes durant aquest temps.

"Estimada Txell,

Vam parlar per primera vegada el dia després d'aquell 16 d'octubre. No sabíem res l'una de l'altra, però en aquella trucada vaig notar escalf i molta complicitat".

La carta de Susanna Barreda, esposa de Jordi Sànchez, a Txell Bonet, companya de Jordi Cuixart, és el punt de partida del llibre". Ella havia preferit quedar-se en un segon pla durant la presentació que s'ha fet aquest dilluns a la Casa Golferich de Barcelona, però finalment ha decidit prendre la paraula. "Venia en metro quan m'ha trucat el Jordi. Avui ell ha anat a declarar i m'ha dit que us digui que s'ha quedat descansat: 'li he dit al jutge tot el que li havia de dir'. I la manifestació d'ahir encara m'ha donat més suport per fer-ho. Tenim claríssim que estan vulnerant els nostres drets, i tens més força quan veus la gent que hi ha al darrere", ha explicat Barreda, convençuda que la defensa dels drets no la guanyaran als tribunals, "sinó a l'opinió pública".

Bonet també ha rebut, minuts abans de la presentació, la trucada diària de la seva parella: "Estava contentíssim perquè li ha pogut dir el que pensa al jutge". Fugint dels retrets malgrat haver de fer 1.300 quilòmetres cada setmana per veure el seu company, ella ha parlat d'"esperança". "En les dues hores de vis a vis o en els quaranta minuts darrere el vidre intentem simular que vivim la nostra vida", ha recordat, desitjant cada cop que es desplaça a Soto del Real que aquell sigui l'últim dia. "La nostra relació comença amb els teus consells de com fer el paquet de roba per a un pres, i arriba fins avui, amb la nostra lluita compartida per la defensa dels drets fonamentals, i que va més enllà de la injustícia que pateixen els nostres companys", respon Bonet en la carta que adreça a Barreda en el llibre.

Part dels diners que recapti la venda del llibre es destinaran a les caixes de resistència que impulsen tant l'ANC i Òmnium Cultural com l'associació que agrupa els familiars dels presos i dels exiliats. En representació d'aquest col·lectiu, Ferran Civit, parella de la consellera Meritxell Serret, ha agraït els centenars d'actes de solidaritat que s'estan fent arreu de Catalunya i a tothom qui dedica uns minuts a escriure una dels milers de cartes que s'han enviat. "A Estremera em deien l'altre dia que abans el carter anava amb moto i hi havia dos funcionaris dedicats al correu. Ara va amb furgoneta i hi ha cinc persones que se n'ocupen". La dona d'Oriol Junqueras, Neus Bramona, també ha assistit a l'acte, però ha preferit quedar-se al pati de butaques.

Entre les missives que es publiquen al llibre hi ha les dels presos polítics, també una carta conjunta entre diversos dels exiliats i una mostra de les que els han adreçat escriptors i periodistes, com Jordi Basté, Xavier Sardà i Vicenç Relats, entre molts d'altres.