Aznar sobre Vox: "A mi ningú em parla d'una petita dreta covarda mirant-me a la cara, perquè no m'aguanten la mirada"

L'expresident del govern espanyol, José María Aznar, va participar ahir en un acte a València per donar suport a les candidates del Partit Popular a la presidència de la Generalitat Valenciana i a l'alcaldia de València, Isabel Bonig i María José Català. L'exlíder del PP va aprofitar l'ocasió per reproduir el missatge que cada vegada que visita València repeteix: la necessitat d'evitar "el gran perill" que podria suposar per al futur d'Espanya que el País Valencià i Catalunya acostin posicionaments i estableixin àmbits de col·laboració.

En la seva intervenció, Aznar va posar l'èmfasi a defensar que el País Valencià és una peça "fonamental en el projecte de futur d'Espanya" i que, en conseqüència, s'ha de vigilar perquè no traeixi el projecte nacional espanyol. "No estic disposat al fet que aquesta terra sigui un barri secundari del nacionalisme català i no una peça fonamental en el projecte nacional d'Espanya", va subratllar.

Vot útil al PP i crítica a Vox

Sobre les eleccions al Congrés de Diputats i al Senat, l'exlíder del PP va alertar del perill de dispersar el vot conservador. "Quan es va unit a les eleccions tens moltíssimes possibilitats de guanyar-les, quan s'hi va dividit tens moltíssimes possibilitats de perdre-les. O concentrem l'esforç i els vots al PP, o correm el risc no només de no guanyar les eleccions, sinó que hi perdem la Transició, la Constitució i la continuïtat històrica d'Espanya especialment", va afirmar.

A més, i amb el seu habitual to desafiant, Aznar va dedicar unes paraules al gran oponent del PP pel vot més conservador. "A mi ningú em parla d'una petita dreta covarda mirant-me a la cara, perquè no m'aguanten la mirada", va afirmar en referència a Vox.

"Dissoldre el cop d'estat a Catalunya"

L'expresident espanyol també va aprofitar la intervenció per reclamar que el govern resultant de les eleccions del 28 d'abril sigui "fort, nacional, amb sentit constitucional, amb sentit històric", i va assegurar que la seva primera obligació serà "enfrontar-se, desactivar i desarticular el cop d'estat que encara no ha parat de donar-se a Espanya".

"Necessitem un govern que posi fi al desafiament i a la fatxenderia d'aquesta colla d'incompetents que governen avui Catalunya", va defensar Aznar, que també va reclamar una acció més decidida a Catalunya. "O ens enfrontem i dissolem el cop d'estat amb totes les seves conseqüències, o tindrem molts problemes en el futur".