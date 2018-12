Aznar exigeix que s'apliqui un 155 més dur per "desarticular el moviment secessionista"

"El cop d'estat català encara no s'ha resolt". Així es pronunciava aquest dimecres l'expresident del govern espanyol, José María Aznar, durant la presentació d'un llibre al Club Diari de Mallorca. Davant aquesta situació, Aznar ha exigit a l'executiu de Pedro Sánchez que apliqui un 155 dur per "desarticular el moviment secessionista".

"Fa falta restablir l'ordre constitucional i la legalitat i desarticular el moviment secessionista que convida tots els dies a la violència", ha afirmat Aznar. El també president de la Fundació FAES ha assegurat que el procés independentista és el problema "més greu que ha patit Espanya en els últims 40 anys". "El 155 no es va aplicar com s'hauria d'haver aplicat", ha manifestat.

L'exdirigent popular, però, ha insistit que el debat no se centra en el fet que "desapareguin certs sentiments". "Una altra cosa és que es vulgui trencar la convivència", ha afegit. Per a Aznar, les relacions entre els governs català i espanyol s'han tensat tant que no veu possible una "operació diàleg".

El Procés, una cortina de fum

Segons l'expresident del govern espanyol, les notícies al voltant de la qüestió catalana han actuat com una cortina de fum que impedeix debatre sobre temes més rellevants. "Per culpa del problema català", Espanya "no se centra en aspectes com la revolució tecnològica o l'augment de les pensions", ha apuntat Aznar.

A part, ha lamentat que, avui dia, "els diàlegs són més complicats perquè la societat està més fragmentada [...] i les relacions són molt més difícils", un fet que afavoreixen "el naixement de radicalismes i populismes".

L'auge de Vox, per culpa de la qüestió catalana

Davant els últims resultats a les eleccions andaluses, en què la formació d'extrema dreta Vox va obtenir dotze representants, Aznar ha opinat que tot plegat "no té explicació si no es mira Catalunya". "Res del que passa a Espanya té una explicació si no es mira Catalunya", ha manifestat. És per això que l'expresident espanyol ha insistit que cal aplicar "mesures constitucionals que no tinguin un límit temporal i sota una operació política completa".