Aznar: “El cop d’Estat continua cada dia”

"Quan es produeix a qualsevol país una situació de secessió i de cop d'Estat, les institucions han de restablir l'ordre constitucional, l'estat de dret i el respecte a la llei". Ho ha dit l'expresident del govern espanyol José María Aznar a la presentació del seu últim llibre a l'Auditorio Rafael del Pino. Aznar, acompanyat del líder actual del PP, Pablo Casado, ha aprofitat l'acte per lloar el paper de la Constitució i parlar de la situació actual de Catalunya. "Els colpistes no estan només en les institucions, sinó que condicionen el govern d'Espanya" ha valorat l'expresident, que ha assegurat que, per a ell,"el cop d'Estat continua cada dia".

"En la Constitució està el futur" i "els problemes d'Espanya no només no tenen origen en la Constitució, sinó que hi tenen la solució", ha assegurat Aznar. En la mateixa línia, Casado ha afegit que la Constitució està "plenament en vigor" i ha descartat que hi hagi una "demanda social" per modificar el text. També ha fet al·lusió al fet que, actualment, un dels interlocutors que es trobarien per a aquest canvi seria Carles Puigdemont. Casado ha preguntat de forma retòrica: "¿Hi ha elements per fer un text millor?". I ha sentenciat que "no".

En aquest auditori, ple de gom a gom, tots dos han parlat de refundar el centredreta polític. "Més enllà de les xifres de creació de llocs de treball i del prestigi internacional", ha dit Casado, i ha assegurat que el més important és "refundar el centredreta" perquè ha matisat que abans "tot el que estava a la dreta dels socialistes estava integrat en el PP", i d'aquesta manera, ha destacat el líder popular, "recuperar part de l'electorat". Aznar ha donat tot el seu suport al nou líder de la formació conservadora assegurant que és "una tasca essencial només de grans líders polítics".

Casado, des del començament, ha volgut lloar la tasca d'Aznar i ha remarcat que la seva admiració per l'expresident no és "tan sols per afrontar la tasca de liderar el PP, sinó també com a espanyol".