Antonio Baños queda definitivament exclòs de les eleccions al secretariat de l'ANC, segons ha confirmat aquest vespre la junta electoral de l'entitat. El recurs de l'exdiputat de la CUP, que va ser vetat per haver participat en una tertúlia política a RAC1, no ha prosperat, i el seu nom no està inclòs en la llista definitiva d'aspirants. L'Assemblea, en canvi, sí que ha readmès 13 dels candidats exclosos en un primer moment. Després de suspendre les votacions telemàtiques –que havien començat dimarts– durant tot el dia, a més, la junta electoral ha decidit reiniciar el procés electoral. Els vots que s’havien emès fins ara queden anul·lats.

Segons va al·legar l’entitat, l’exdiputat de la CUP va violar el reglament de l’ANC, que no permet als candidats “cap altra publicitat ni campanya” més enllà de tots els actes que impulsa la mateixa organització. “Jo soc periodista, i vaig a la tertúlia com a periodista [...] No és un extra, sinó que forma part de la meva manera de guanyar-me el pa”, es defensava aquest dimecres Baños, després de presentar el seu recurs davant la junta electoral. “Si el company Antonio Baños no pot ser candidat [...] és que estem fent alguna cosa molt malament”, havia apuntat a Twitter el vicepresident de l’ANC, Agustí Alcoberro. Responia així a un altre missatge del diputat de JxCat i expresident d’Òmnium, Quim Torra, que deia que “seria un formidable exercici de radicalitat democràtica si la resta de candidats demanessin la seva readmissió”. Cap de les crides en aquest sentit, però, han prosperat.

La junta electoral ha resolt positivament 13 recursos després de tot un dia de deliberació. L’hora inicialment prevista per reiniciar les votacions era les dues del migdia, però l’aturada s'ha allargat: primer fins a les sis de la tarda, i, finalment, fins a gairebé dos quarts de vuit. El retard posa en evidència la magnitud de la polèmica, que aquest dimecres no ha fet més que créixer. L’excandidata a presidir l’Assemblea Liz Castro va denunciar ahir la “manipulació” en les eleccions de l’entitat després que l’exmembre del secretariat Pere Pugès fes circular una llista amb els noms dels candidats que, al seu parer, “poden fer millor la feina” en la nova etapa de l’entitat. “Ja hem vist que els mateixos de sempre, que no suporten continuar remenant les cireres, han començat a fer circular les seves llistes de candidats”, s'ha queixat Castro en un article a 'El món'.

Entre els seleccionats per Pugès hi ha el cap de premsa de l’ANC, Adrià Alsina, identificat amb el corrent oficialista de l’organització i un dels que aspira a la presidència. En la presentació dels candidats aquest dimarts, de fet, Alsina va defensar l’exclusió dels aspirants al secretariat i va al·legar que s’havia fet basant-se en motius especificats al reglament. Ho va fer entre xiulets d’alguns dels assistents, i després que el candidat David Minoves, president del CIEMEN i militant d’ERC, qualifiqués d’“error” l’exclusió de Baños i lamentés la “indefensió” tant d’ell com de la resta de candidats apartats del procés electoral. Minoves, que també s’ha postulat per presidir l’ANC, no apareix a la llista de Pugès. Sí que hi és, en canvi, David Fernàndez, vicepresident del Cercle Català de Negocis i també candidat a la presidència.

L’article de Castro era molt dur contra la vella guàrdia de l’entitat i arribava a considerar que l’entitat no és assembleària com ho havia de ser. “El que més greu em sap és que els que volen manipular les eleccions s’assemblin tant al govern de l’estat espanyol: no confien en la veu de la gent, no confien en el seu propi moviment popular, no confien en la democràcia”, conclou.