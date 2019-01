Albert Batet apel·la a la responsabilitat d'ERC i els comuns per aprovar els comptes: "La predisposició de JxCat és total"

El portaveu parlamentari de JxCat, Albert Batet, en una roda de premsa al Parlament ha apel·lat a "la responsabilitat" d'ERC i els comuns per poder aprovar els pressupostos de la Generalitat. "A un govern efectiu li corresponen uns pressupostos efectius", ha declarat Batet, que ha afegit que la seva actitud "és sempre trobar solucions als problemes". El portaveu ha destacat que la predisposició de JxCat "és total" i ha mostrat la seva preocupació perquè republicans i comuns posin en perill els pressupostos "per uns interessos que desconeixen". "Valorem amb preocupació que grups com els comuns no prioritzin les polítiques socials –s'ha lamentat–; és una gran oportunitat per als catalans".

Per la seva banda, el president del Partit Demòcrata, David Bonvehí, també s'ha pronunciat sobre aquesta qüestió: ha demanat "responsabilitat" a tots els actors i ha posat en relleu la necessitat per a la ciutadania d'aprovar els comptes. També ha afegit que la posició del PDECat sobre els pressupostos de l'Estat continua sent la mateixa, i ha explicat que ja tenen redactada una esmena a la totalitat. Tanmateix, Bonvehí s'ha mostrat obert al diàleg i a canviar el seu posicionament si el PSOE accepta una taula de negociació amb algun actor que pugui fer de "testimoni" o de "valedor" de la negociació.

Mobilitzacions de cara al judici

Així mateix, Batet també ha assegurat el suport "a totes les mobilitzacions permanents de denúncia del judici injust" de l'1 d'Octubre, en referència a la convocatòria de vaga per part de la Intersindical-CSC per al primer dia del judici, i ha afirmat que JxCat "sempre estarà al costat de la unitat d'acció".

Al seu torn, Bonvehí ha dit que el PDECat se centrarà en el judici en els pròxims mesos, i ha assegurat que el partit donarà suport a totes les accions que siguin unitàries i a les que estiguin impulsades per l'ANC i Òmnium.