Batlle revela "tensions" entre Trapero i De los Cobos en reunions per les competències dels Mossos

Albert Batlle, testimoni aquest dimarts del judici contra els Mossos a l'Audiència Nacional, ja va ser testimoni de les "tensions" entre el major, Josep Lluís Trapero, i l'exdirector del gabinet d'estudis del ministeri d'Interior Diego Pérez de los Cobos. Amb l'objectiu de preparar la Junta de Seguretat, l'exdirector general dels Mossos ha explicat que va mantenir diverses reunions amb qui ha qualificat d'"el número 3 del ministeri", un "càrrec polític" a qui sempre va veure sense uniforme. En aquelles trobades assistia acompanyat de comandament del cos, entre els quals Trapero, i ja aleshores es van produir "tensions" a compte de les "competències i facultats" de Mossos, un dels rerefons de la causa judicial sobre l'1-O i origen del xoc entre el major i De los Cobos quan la Fiscalia Superior de Catalunya va designar aquest últim com a coordinador del dispositiu policial del referèndum.

Batlle, que ja va comparèixer al Tribunal Suprem, que ha circumscrit la seva declaració al moment en què va ser director general de la policia catalana -no se li ha preguntat ni s'ha pronunciat sobre l'actuació dels Mossos per l'1-O-, ha enaltit la figura del major. Va ser ell qui el febrer de 2016 el va proposar per a aquest càrrec quan era comissari en cap, perquè el cos "estava en un bon moment" i donaria una imatge de "maduresa". Ha desactivat, doncs, la idea de la fiscalia que se'l va ascendir per reforçar la suposada connivència amb el Govern de Carles Puigdemont. En aquest sentit, Batlle també ha desvinculat Trapero del Procés i de ser susceptible de qualsevol instrucció orientada a facilitar el referèndum. "Si algú coneixia Trapero sap que s'abstindria", ha afirmat.

L'ara regidor del PSC a l'Ajuntament de Barcelona ha recuperat els motius de la seva dimissió i ha recordat les "serioses discrepàncies" i la "incomoditat" amb la deriva política de l'executiu, decidit a celebrar el referèndum. L'única qüestió que li feia mantenir una certa preocupació, ha afirmat, era saber "en mans de qui" quedaria la situació, i és per això que va demanar a Trapero i l'aleshores secretari general d'Interior, Cèsar Puig, que continuessin en el càrrec.