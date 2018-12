Bel diu que el PDECat podria no bloquejar la tramitació dels pressupostos de l'Estat i Nogueras el desmenteix

Discrepàncies al PDECat sobre la posició del partit en relació als pressupostos generals de l'Estat. El secretari d'organització de la formació i diputat al Congrés, Ferran Bel, ha obert al porta aquest diumenge a la possibilitat de no bloquejar l'inici de la tramitació dels comptes de Pedro Sánchez per "donar més temps" a una negociació cap a una "solució política" per a Catalunya. Així ho ha explicat en una entrevista a l'agència Efe, poc abans que la també diputada i vicepresidenta del PDECat, Míriam Nogueras, el desmentís de manera rotunda.

▶️ @Ferran_Bel: "Volem donar temps a la negociació política. Per això no bloquejarem la tramitació dels pressupostos" pic.twitter.com/eMTiOHQsO9 — Partit Demòcrata 🎗 (@Pdemocratacat) 30 de diciembre de 2018

En declaracions a l'ACN, Nogueras ha assegurat que al seu partit hi ha "quòrum" per oposar-se tant als comptes del govern espanyol com a la seva tramitació: "Votarem 'no' als pressupostos de l'Estat", ha asseverat, recordant que així ho va aprovar el Consell Nacional del Partit Demòcrata. La vicepresidenta de la formació, de fet, ha afirmat que fins i tot plantegen presentar una esmena a la totalitat als comptes espanyols, fet que n'impossibilitaria la tramitació. Nogueras ha insistit que només preveu que el PDeCAT pugui plantejar-se donar suport als pressupostos si Sánchez concreta alguna "proposta política" per a Catalunya.

Per un 95% el CN del Partit Demòcrata va votar que es votés NO als pressupostos de Sànchez.



El NO als pressupostos és ferm. El nostre NO a la seva tramitació, també. #república https://t.co/nCzWoq6gvz — Míriam Nogueras 🎗 (@miriamnoguerasM) 30 de diciembre de 2018

Bel ja havia deixat clar que la previsió del PDeCAT de rebutjar els pressupostos en la votació final "no ha canviat" per ara, però afegia que una altra cosa és que els comptes "s'hagin d'avortar des d'un primer moment" mentre hi ha "espais de negociació oberts". En aquest sentit, posava en valor la reunió del 20 de desembre entre Sánchez i el president de la Generalitat, Quim Torra, al Palau de Pedralbes de Barcelona. Per molt "incipient" que pugui ser la negociació, reflexiona el diputat, no és el moment de "tancar portes" a aquesta relació entre els dos executius.

Amb tot, i per "donar el màxim temps possible" a aquesta negociació, Bel s'inclina per no presentar esmena a la totalitat als pressupostos generals de l'Estat, contràriament al que planteja Nogueras. "No trairíem a ningú si nosaltres mantenim la nostra decisió final sobre els pressupostos al final de la tramitació, perquè donaríem més temps a la negociació", insisteix el secretari d'organització, que sí que ha descartat donar suport a les esmenes a la totalitat als pressupostos que previsiblement presentaran PP i Ciutadans.