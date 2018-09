Benet Salellas: “L’oposició no defensava la democràcia, sinó la unitat d’Espanya”

Diputat durant dos anys per la CUP, Benet Salellas va ser el ponent dels anticapitalistes en les lleis de desconnexió. El dia 7 va defensar la necessitat de deixar clar que el referèndum de l’1-O seria vinculant amb la llei de transitorietat.

Què va passar el 6 i 7 de setembre al Parlament?

Vam donar cobertura legal al referèndum de l’1 d’octubre a través de la legitimitat que té un Parlament amb un objectiu polític clar i majoritari.

Per què l’independentisme no reivindica aquell ple, doncs?

Assumir el relat del trencament de la Constitució és assumir el relat que va construir el trio del 155 i Coscubiela. Durant aquest any he estat esperant que ells ens expliquin quina era la via alternativa per tramitar l’objectiu polític de l’autodeterminació. A través dels escarafalls sobre el debat formal i l’histerisme dels constitucionalistes s’ha volgut tapar el debat de fons: el dret a l’autodeterminació. El que no poden fer és tapar les vies reglamentàries del 6 i 7 de setembre sense explicar quina altra via podríem haver fet servir. I més quan sabíem que qualsevol decisió del Parlament seria anul·lada pel Tribunal Constitucional de forma immediata.

Com valora l’actuació que van tenir els partits de l’oposició?

Els crits que hi va haver des dels escons del 155 sobre la vulneració dels drets i la democràcia eren realment llàgrimes de cocodril. Mai ningú va muntar un espectacle similar quan es vulneraven drets amb les retallades, o quan es legislava contra el dret a l’habitatge. Mai s’havien fet servir reconsideracions de la mesa, dictàmens al Consell de Garanties Estatutàries (CGE), etc., i la primera vegada que es fa tot això és per impedir el dret d’autodeterminació i per garantir la unitat d’Espanya. El seu objectiu no era defensar la democràcia, sinó garantir a tota costa la unitat d’Espanya.

I l’actuació dels promotors de les lleis? Estaven ben coordinats?

Hi ha gent que és a la presó pel que va passar aquells dies. Es dona la paradoxa que Carme Forcadell va donar més temps per intervenir als partits de l’oposició. I va tenir una actitud de màxim respecte possible. Aquell dia l’independentisme va pecar d’una certa ingenuïtat i va voler respectar els drets dels que no pensen igual fins a les últimes conseqüències. Curiosament, la presidenta del Parlament és a la presó per tot allò.

¿El referèndum es podria haver fet sense aquestes lleis?

Es va voler donar un cert vernís de legalitat a determinades coses que ja s’havien fet però que es va esperar a aquell moment per aprovar-les. Va ser una demostració que l’independentisme volia donar cobertura jurídica al que estava passant. Per a la materialització pràctica del referèndum va servir de poc aprovar la llei, però sí per demostrar que es volien fer les coses bé.

Per què van decidir aprovar també la llei de transitorietat?

El nostre paper com a Parlament era garantir que nosaltres no volíem fer la segona part del 9-N, sinó un referèndum d’autodeterminació. Volíem deixar clar com a Parlament què volíem que passés.