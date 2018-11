Bonvehí demana a Torra no convocar eleccions malgrat no hi hagi pressupostos

El líder del PDECat, David Bonvehí, ha demanat al president català, Quim Torra, que "en cap cas" convoqui eleccions anticipades encara que no s'aprovin els pressupostos de la Generalitat del 2019, perquè Catalunya necessita un Govern "fort" en els pròxims mesos, que preveu "intensos". En una entrevista a La Vanguardia, el president del PDECat ha reclamat també "atreviment" al PSC i a Catalunya en Comú-Podem per tenir "capacitat de decisió pròpia" a Catalunya, negociant amb l'executiu català els pressupostos catalans, encara que ha avisat que no es poden aprovar a "qualsevol preu".

Bonvehí, d'una altra banda, ha reiterat que la seva formació no donarà suport als pressupostos espanyols, i que descarten també una abstenció, encara que ha defensat "fermament" que es mantingui el diàleg amb el PSOE.

Respecte al procés sobiranista, el dirigent del PDECat aposta per explorar d'altres vies, després de constatar que la unilateralitat "no ha funcionat". Entre aquestes altres vies, ha citat la de la internacionalització del procés independentista: "Crec que a escala europea, al final s'obriran portes perquè aquest país un dia pugui acabar fent un referèndum vinculant", ha opinat.

Pel que fa a les relacions amb la Crida, ha admès que hi ha "pluralitat d'opinions" en la direcció del seu partit, però que tots coincideixen que "ha de ser compatible" l'existència del moviment impulsat per Carles Puigdemont amb el fet que el PDECat "continuï viu i tenint projecte polític propi". En aquest context, ha assegurat que buscarà "la unitat del partit fins a les últimes conseqüències" i, per tant, un "encaix en la Crida en el qual la pràctica totalitat dels associats se senti còmode".